Başkan Erdoğan video mesaj gönderdi: Türkiye bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKE Deniz Topu Kara Atışları Programı'na bir video mesaj gönderdi.
Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Türk Savunma Sanayii açısından yine tarihi önemdeki bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.
Milli Deniz Topu Kara Atış testlerinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Deniz Topu donanmaların vazgegeçilmez unsuru olarak ön plana çıkan silah sistemleridir. Savaş gemilerinin vurucu gücü olan bu silah sistemleri muharebe anında çok kritik roller üstlenir.
"GÖRÜNÜR GÖRÜNMEZ BİRÇOK AMBARGOYA VE ENGELLEME GİRİŞİMİNE MARUZ KALIYORDUK"
Türkiye olarak savunma sanayiimizi yerlileştirme çabalarımıza yaklaşık bir yıl önce deniz topunu da ekledik. Diğer alanlarda olduğu gibi deniz topunda da ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik. Özellikle son dönemde yurt dışından gelen ürünlerde gerek maliyetlerde gerekse temin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Ayrıca görünür görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine maruz kalıyorduk. Bu proje kamu özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir. Yeniden yapılandırdığımız Makine Kimya Endüstrisi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile İğrek Makine Anzatsan Mühendislik, Ermaksan Teknoloji firmalarımızın ortak gayretleriyle Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı.
"12 AY GİBİ REKOR BİR SÜREDE MİLLİ DENİZ TOPUMUZU ÜRETTİK"