Başkan Erdoğan video mesaj gönderdi: Türkiye bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir

Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır. Bu önemli projenin hayata geçirilmesine destek veren tüm kurumlarımızı firmalarımızı, mühendisinden tasarımcısına herkesi tebrik ediyorum. Milli deniz topumuzun ülkemize milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"MİLLİ DENİZ TOPU"

Türkiye'nin deniz topu ihtiyacını yurt dışından karşılaması dolayısıyla zaman zaman üretim süreçleri, tedarik, yedek parça ve işletme maliyetleri dolayısıyla sıkıntılar yaşayabiliyordu. Bunun yanında konjonktürel ve teslimat sürelerinin uzaması/geciktirilmesi gibi olumsuzluklar gündeme gelebiliyordu. Türkiye'nin gemi ihracatına başlamasıyla ve yeni milli gemi projeleri dolayısıyla bu alandaki millileştirme ihtiyacı daha da attı.

Milli Savunma Bakanlığının direktifleriyle sektördeki yetkin ve kabiliyete sahip firmalar ve proje yüklenicisi birlikte 12 ayda yoğun bir çalışma yürüttü. Projede Tersaneler Genel Müdürlüğü ve İstanbul Tersanesi ile özel sektör firmaları özveriyle görev yaptı.