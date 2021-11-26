Sınır güvenliği ASELSAN kameralarına emanet! 100 Dragoneye Elektro-Optik Sensör Sistemi KKK'ya sunuldu

Sınırların korunmasına yönelik fiziki ve teknolojik sistemlerle hudut birliklerinin desteklendiğine dikkati çeken Ersoy, "Her ne kadar hem yabancı terörist savaşçılara karşı savaşımızda hem de düzensiz göçe karşı verdiğimiz mücadelede ve katlandığımız maliyetlerde Avrupa Birliği bizi yalnız bırakmış olsa da bu projeyle verdikleri desteğe müteşekkirim." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN'IN "KESKİN GÖZÜ"

İçişleri Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının yararlanıcısı olduğu proje kapsamında açılan uluslararası ihaleyi kazanan ASELSAN ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında 12 Ekim 2020'de Güneydoğu Sınırında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Tedarik Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme bütçesinin yüzde 85'i Avrupa Birliği, kalan yüzde 15'i de ulusal bütçeden finanse edildi. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunu yürüttüğü sözleşme kapsamında çok sayıda Dragoneye Elektro-Optik Sensör Sistemi teslim edilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı sistemlerin nihai kullanıcısı olacak. Tedarik edilen sistemler, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ta bulunan hudut birliklerince kullanılacak.

Dragoneye Elektro-Optik Sensör Sistemi, gece-gündüz ve olumsuz hava koşullarında keşif ve gözetleme imkanı sunuyor, askeri koşullara dayanıklı, modern ve tümleşik yapıda tasarlanmış bir elektro-optik sensör sistemi olarak görev yapıyor.

Sistem, yüksek kabiliyetli sensörler ve görüntü işleme algoritmaları ihtiva eden termal ve renkli gündüz görüş kamerası sayesinde, keşif ve gözetleme görevlerinde hedeflerin uzak mesafeden tespitine olanak sağlıyor. Ayrıca sistem içinde tümleşik olarak yer alan lazer mesafe ölçer, lazer hedef noktalayıcı, GPS ve sayısal manyetik pusula sayesinde tespit edilen hedeflerin koordinat bilgileri kullanıcıya yüksek doğrulukta sunuluyor. Sistem, dokunmatik ekranlı bilgisayar ve çok fonksiyonlu yönetme kolundan oluşan operatör kumanda birimi ve motorize yönlendirme birimi sayesinde uzak mesafelerden hareketli hedef tespiti yapabiliyor, sesli uyarı verebiliyor ve istenildiğinde hedef takibi gerçekleştiriyor.