"Selam Tevhid" kumpası davasında son dakika gelişmesi! Gerekçeli karar açıklandı

Bu kapsamda soruşturmanın firari Cihan Kansız tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olduğu dönemde başlatıldığı, soruşturmaya ilişkin Kansız'ın 3 kez talepte bulunduğu, diğer sanıkların da soruşturmaya ilişkin çok sayıda "iletişimin tespiti" ve benzeri karar ve taleplerde bulundukları belirtildi.

Söz konusu kurgu soruşturma sonunda sanıkların, Mavi Marmara gemisi tarafından İsrail işgali altındaki Gazze'ye yardım götürülmesi, MİT Müsteşarlığına Hakan Fidan'ın atanması, Türkiye, İran ve Brezilya arasında imzalanan 2010 tarihli Tahran Deklarasyonu, siyasi irade tarafından başlatılan "Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi" olarak adlandırılan çözüm sürecini engellemeyi amaçladıkları anlatıldı.