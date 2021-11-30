Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MYK sonrası flaş açıklamalar! Türkiye'de Omicron varyantı görüldü mü?

İlave tedbirlere ilişkin soru üzerine Koca, "İlave tedbir önermiyoruz, önerdiğimiz daha doğrusu bu dönemde varyant olmasına rağmen bir kapatma durumunu düşünmüyoruz. Daha önce önerdiğimiz kişisel güvenlik çemberi kişisel tedbirler maske mesafe gibi artı kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama, havalandırılan ortamlarda daha çok bulunabilir olma ve ısrarla aşı, aşı, aşı. Çünkü aşının etkili olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Koca, yeni varyantın etkilerine ilişkin soruya, "Şu an bizde görülmediği için bir şey söylemek zor ama bilgi anlamında görülen yerlere vakalara baktığımızda bulaşıcılığın yüksek olduğu, virülansı ile ilgili daha net bir şey olmadığı, muhtemelen belki virülansı düşük bile olabilir. Bu da zannediyorum 1-2 hafta içerisinde netleşir." ifadesini kullandı.