Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MYK sonrası flaş açıklamalar! Türkiye'de Omicron varyantı görüldü mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili görüşmelerin yoğun olarak devam ettiğini belirterek, "Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi.
Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
UĞUR HOCA İLE GÖRÜŞTÜM
Omicron varyantına ilişki gelen soru üzerine Koca, "Bununla ilgili dün de Uğur hoca ile görüştüm bir iki hafta içinde MRNA aşısına ne kadar etki edeceğini söyleyecekler. Yeni aşıya ihtiyaç var mı yok mu açıklayacaklar. Bu varyanta özel bir şey gerekiyor mu gerekmiyor mu onu da bir iki hafta içinde söyleyecekler." bilgisini verdi.
Koca, TURKOVAC'ın acil kullanım onayına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:
"Acil kullanım onayı bizim dışımızda olan bir şey. Zannediyorum, yıl bitmeden olacağını tahmin ediyorum aralık ortasında bekliyoruz. Üretimin de küçük ölçekli, 2 küçük ölçekli üretim tamamlandı. Büyük ölçekli 250 bin dozluk büyüklüğünde olan bir ölçek o da 29'unda yanı bugün dolumu bitmiş oldu. İki haftalık süresini bekliyoruz. Üretim de büyük ölçekli bir taraftan."