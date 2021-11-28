Omicron'un belirtileri neler? Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu! Eğer bunları yaşıyorsanız...
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya 2 yıldır esir halindeyken gelen yeni varyant haberi şoke etti. Güney Afrika ülkelerinde çıkan yeni varyanta DSÖ Omicron adını verdi. Omicron'un Delta varyantından çok daha hızlı bulaştığı ortaya çıktı. Peki Omicron'un belirtileri neler? Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu. İşte detaylar...
28.11.2021 16:26
- Son Güncelleme: 28.11.2021 16:26
KÂBUSUN ADI OMICRON
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, "Omicron" olarak açıklandı.
DSÖ AÇIKLADI: DAHA BULAŞICI!
Bu mutasyonun diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında 'Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. Ön bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde' ifadelerine yer verdi.
VE SEMPTOMLAR AÇIKLANDI
Daha bulaşıcı Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi olurken uzman isim varyantın belirtilerini açıkladı.