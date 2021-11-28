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Haberler Güncel Omicron'un belirtileri neler? Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu! Eğer bunları yaşıyorsanız...

Omicron'un belirtileri neler? Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu! Eğer bunları yaşıyorsanız...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya 2 yıldır esir halindeyken gelen yeni varyant haberi şoke etti. Güney Afrika ülkelerinde çıkan yeni varyanta DSÖ Omicron adını verdi. Omicron'un Delta varyantından çok daha hızlı bulaştığı ortaya çıktı. Peki Omicron'un belirtileri neler? Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu. İşte detaylar...

28.11.2021 16:26 - Son Güncelleme: 28.11.2021 16:26
Omicron’un belirtileri neler? Omicron’u ilk tespit eden doktor konuştu! Eğer bunları yaşıyorsanız...

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

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Omicron’un belirtileri neler? Omicron’u ilk tespit eden doktor konuştu! Eğer bunları yaşıyorsanız...

Yeni varyantlar ile karşımıza çıkmaya devam eden virüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

Omicron’un belirtileri neler? Omicron’u ilk tespit eden doktor konuştu! Eğer bunları yaşıyorsanız...

KÂBUSUN ADI OMICRON
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, "Omicron" olarak açıklandı.

Omicron’un belirtileri neler? Omicron’u ilk tespit eden doktor konuştu! Eğer bunları yaşıyorsanız...

DSÖ AÇIKLADI: DAHA BULAŞICI!
Bu mutasyonun diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında 'Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. Ön bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde' ifadelerine yer verdi.

Omicron’un belirtileri neler? Omicron’u ilk tespit eden doktor konuştu! Eğer bunları yaşıyorsanız...

VE SEMPTOMLAR AÇIKLANDI
Daha bulaşıcı Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi olurken uzman isim varyantın belirtilerini açıkladı.

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