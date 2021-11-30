2 Aralık okullarda kar tatili var mı? 2 Aralık Ankara'da kar tatili olacak mı? Bugün Ankara, Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyon'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre, yarın yağışlar, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ve Karadeniz'in batısında kar şeklinde olacak. Ankara'da gece saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olacak. Bu nedenle öğrenciler ve velileri yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, 1 Aralık Ankara'da kar tatili olacak mı? Yarın Ankara, Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyon'da okullar tatil mi?
Ankara Valiliği'nden son gelen açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.