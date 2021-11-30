AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF puan hesaplama…

Açık öğretim olarak üniversite eğitimlerini sürdüren binlerce kişi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs önlemleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturum halinde gerçekleştirilen AÖF sınavının soru ve cevapları da yayınlandı. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı merak edilenler arasında yer alırken AÖF puan hesaplama işleminin nasıl yapıldığı, sınavdan geçme notunun kaç olduğu gibi bilgiler de araştırılmaya başlandı. Peki Açıköğretim sınav sonuçları için tarih verildi mi? İşte ayrıntılar…
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz yayınlanmadı ve tarih verilmedi. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.
Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.
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AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti