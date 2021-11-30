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    • 30.11.2021 12:28
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    Die Welt gazetesinin eski Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel’in başsavcıya hakaret davasında son dakika gelişmesi

    Son dakika haberi... Almanya’da yaşayan Deniz Yücel’in, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, şu an ise Adalet Bakan Yardımcısı olan Hasan Yılmaz’a hakaret davasında yeni gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcısı, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan Yücel’in 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

    PKK sicilli Deniz Yücel’e hapis

    İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Almanya'da yaşayan Deniz Yücel'in avukatı katıldı. Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Yücel'in "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

    ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞI RENCİDE EDİCİ
    Savcının mütalaasında, Yücel'in Twitter hesabından kamu görevlisi olan Hasan Yılmaz'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte paylaşımda bulunduğu vurgulandı.



    Deniz Yücel'in avukatı, savcının mütalaasına karşı savunmasını yapmak için süre istedi. Avukat, Yücel ile görüştükten sonra beyan ve savunmalarını hazırlayacaklarını bildirdi.

    Sabah'ın haberine göre duruşma 28 Aralık'a ertelendi.

    PKK PROPAGANDASINDAN CEZA ALMIŞTI
    Daha önce de "PKK terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanan Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yücel, Alman Konsolosluğunun tahsis ettiği özel uçakla Almanya'ya gitmişti. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Yücel'e 16 Temmuz 202'de "PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası vermişti.

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