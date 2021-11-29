1 Aralık okullar tatil olacak mı? Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da lodos nedeniyle okullar tatil mi? İstanbul Valiliği son dakika açıklama!

İstanbul'da etkisini gösteren lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul Valiliği, lodosta 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandığını açıkladı. İBB'den yapılan son dakika açıklamada ise lodos nedeniyle 33 çatının uçtuğu, 192 ağacın devrildiği, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğü, 52 trafik ışığı ile yön tabelasının devrildiği ve 12 aracın hasar gördüğü bildirildi. Öğrenciler ve veliler bu gelişmeler üzerine okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte tüm merak edilenler...
OKULLAR TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım salı günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım salı günü (yarın) eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."
KOCAELİ'NDE DE YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!
Kocaeli Valiliği, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada "Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle İlimiz genelinde, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.