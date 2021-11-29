1 Aralık okullar tatil olacak mı? Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da lodos nedeniyle okullar tatil mi? İstanbul Valiliği son dakika açıklama!

SAKARYA'DA DA OKULLAR 1 GÜN TATİL



Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Sevgili Hemşehrilerim; ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır…" ifadelerini kullandı.

YALOVA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA



Yalova'da, olumsuz hava koşulları ve şiddetli lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun, yarın da devam edeceği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü, bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

BURSA'DA TATİL



Bursa Valisi Yakup Canbolat, kuvvetli lodos nedeniyle yarın yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın bütün eğitim öğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini belirtti.

Vali Canbolat, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.