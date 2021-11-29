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    • 30.11.2021 08:57
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    1 Aralık okullar tatil olacak mı? Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da lodos nedeniyle okullar tatil mi? İstanbul Valiliği son dakika açıklama!

    1 Aralık okulların tatil olup olmayacağı gündemde merak edilen konular arasında. Türkiye genelinde dün akşam ve bugün de etkisini sürdüren lodos ve şiddetli rüzgar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaşam şartlarını zorlaştıran lodos okullar ile ilgili soruyu da akıllara getirdi. Peki, Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? 1 Aralık İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

    takvim.com.tr
    Yarın okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul’da okullar tatil olacak mı?

    İstanbul'da etkisini gösteren lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul Valiliği, lodosta 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandığını açıkladı. İBB'den yapılan son dakika açıklamada ise lodos nedeniyle 33 çatının uçtuğu, 192 ağacın devrildiği, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğü, 52 trafik ışığı ile yön tabelasının devrildiği ve 12 aracın hasar gördüğü bildirildi. Öğrenciler ve veliler bu gelişmeler üzerine okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte tüm merak edilenler...

    OKULLAR TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım salı günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

    EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

    Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım salı günü (yarın) eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

    Vali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."

    KOCAELİ'NDE DE YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!

    Kocaeli Valiliği, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada "Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle İlimiz genelinde, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

        SAKARYA'DA DA OKULLAR 1 GÜN TATİL

        Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Sevgili Hemşehrilerim; ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır…" ifadelerini kullandı.

        YALOVA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

        Yalova'da, olumsuz hava koşulları ve şiddetli lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun, yarın da devam edeceği hatırlatıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü, bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

        BURSA'DA TATİL

        Bursa Valisi Yakup Canbolat, kuvvetli lodos nedeniyle yarın yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın bütün eğitim öğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini belirtti.

        Vali Canbolat, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

        VALİLİK ACI HABERİ DUYURDU

        İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle 4 kişinin öldüğünü 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

        İBB'DEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği'nden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada(İBB), etkili olan lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 33 çatının uçtuğunu, 192 ağacın devrildiğini, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğünü, 52 trafik ışığı ile yön tabelasının devrildiğini ve 12 aracın hasar gördüğü duyurulmuştu.



            İBB'nin açıklaması şöyle:

            "İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağış nedeniyle; 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü. Teyakkuzda olan İBB Ekipleri, olaylara hızla müdahale ediyor. Fırtına toplu ulaşım araçları ile trafiği de olumsuz etkiliyor. 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bazı raylı sistem seferleri ile deniz ulaşımı da aksıyor.
            İstanbul'da Cumartesi gününden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası, kent genelinde sıkıntılara neden oluyor. Rüzgâr güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olurken, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişleri yaşandı. Bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli lodos yönlü rüzgâr, şiddetini arttırarak zaman zaman saatte 100 kilometrenin üzerine çıktı. Esenyurt çatı uçması nedeniyle yaralan ve hastaneye sevk edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

            Devam eden fırtına ile beraber aralıklarla yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanıyor. Fırtına nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü."
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