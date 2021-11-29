Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu duyurdu





Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.



ÜLKEMİZDE OMICRON VARYANTINA RASTLANDI MI?

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin oca, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.