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    • Güncel
    • 29.11.2021 19:52
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    • 29.11.2021 20:03
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 29 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.


    ÜLKEMİZDE OMICRON VARYANTINA RASTLANDI MI?
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin oca, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

    28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU


        26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu duyurdu
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