Omicron varyantı nedir? Koronavirüs omicron varyantı belirtileri nelerdir? Omicron varyantı hangi ülkelerde görüldü?

OMİCRON VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ? TÜRKİYE'DE VAR MI?



DSÖ tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonu taşıyan 100'den az vakanın rapor edildiği ifade edildi. Vakaların çoğunlukla Güney Afrika'da doğrulandığını belirten DSÖ, yeni mutasyonun Hong Kong, İsrail, Botsvana ve Belçika'da da tespit edildiğine dikkat çekti. Avrupa'da ilk olarak Belçika'da görülen Omicron varyantı İngiltere ve Almanya'da da ve İtalya'da görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" dedi.

