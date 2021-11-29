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    • 30.11.2021 08:05
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    Omicron varyantı nedir? Koronavirüs omicron varyantı belirtileri nelerdir? Omicron varyantı hangi ülkelerde görüldü?

    Omicron varyantı nedir, belirtileri neler? Koronavirüs omicron varyantı hangi ülkelerde görüldü, Türkiye'de var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2 yıldır koronavirüs ile mücadele edilirken biryandan da yeni varyantlar görülmeye devam ediyor. Hızlı yayılan ve çabuk bulaşan omicron varyantı gittide daha fazla ülkede görülmeye başlayınca vatandaşları endişelendirdi ve hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte koronavirüsün omicron varyantı ile ilgili ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Omicron varyantı nedir?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Omicron varyantı nedir, belirtileri neler? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Koronavirüs salgını ile mücadele eden dünya ülkeleri bu kez farklı bir varyantla karşı karşıya ve hızla yayılması ile herkesi korkutuyor. Ülkemiz vatandaşları da bu varyantın Türkiye'de olup olmadığını merak ediyor. Peki Koronavirüs omicron varyantı hangi ülkelerde görüldü? Hangi semptomlarla kendini gösteriyor, korunmak için ne yapmak gerekli? İşte omicron varyantı ile ilgili bilgiler…

    OMİCRON VARYANTI NEDİR?

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, "Omicron" olarak açıklandı.

    Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu

    Bilim insanları, "Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir" yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, "Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı" dedi.

        OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantının belirtileri için yeni ortaya çıkan herhangi bir yeni semptom olup olmadığına dair henüz bir rapor yer almazken bilim insanları tarafından yapılan açıklamada teşhis konulamayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradığı tahmin ediliyor.

        OMİCRON VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ? TÜRKİYE'DE VAR MI?

        DSÖ tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonu taşıyan 100'den az vakanın rapor edildiği ifade edildi. Vakaların çoğunlukla Güney Afrika'da doğrulandığını belirten DSÖ, yeni mutasyonun Hong Kong, İsrail, Botsvana ve Belçika'da da tespit edildiğine dikkat çekti. Avrupa'da ilk olarak Belçika'da görülen Omicron varyantı İngiltere ve Almanya'da da ve İtalya'da görüldü.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" dedi.
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        Haberler Güncel Omicron varyantı nedir? Koronavirüs omicron varyantı belirtileri nelerdir? Omicron varyantı hangi ülkelerde görüldü?
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