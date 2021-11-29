Omicron varyantı nedir? Koronavirüs omicron varyantı belirtileri nelerdir? Omicron varyantı hangi ülkelerde görüldü?

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Omicron varyantı nedir, belirtileri neler? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Koronavirüs salgını ile mücadele eden dünya ülkeleri bu kez farklı bir varyantla karşı karşıya ve hızla yayılması ile herkesi korkutuyor. Ülkemiz vatandaşları da bu varyantın Türkiye'de olup olmadığını merak ediyor. Peki Koronavirüs omicron varyantı hangi ülkelerde görüldü? Hangi semptomlarla kendini gösteriyor, korunmak için ne yapmak gerekli? İşte omicron varyantı ile ilgili bilgiler…
OMİCRON VARYANTI NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, "Omicron" olarak açıklandı.
Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu
Bilim insanları, "Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir" yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, "Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı" dedi.