CHP’li Cengiz Gökçel ve Nihat Yeşil HDP'li Selahattin Demirtaş'ı savununca köylüler öyle bir tepki verdi ki..

Vatandaşların Selahattin Demirtaş ve HDP üzerinden tepkileri ile karşılaşan CHP'li vekiller durumu kurtarmak için açıklamalar yapsa da, köylüler bir türlü ikna olmadı. Bir vatandaş CHP'li vekillere, "CHP iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak duracak." dedi, kahvedeki diğer vatandaşlar da bu sözleri alkışladı. CHP'li vekil köylülerin tavrı sonrası kahveden ayrıldı.