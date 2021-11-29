İstanbul'da lodos ne zaman sona erecek? İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji AKOM son dakika açıklamalar!

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) Marmara'nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi.



Kadıköy'de Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı.