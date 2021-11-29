Bölücü terör örgütü PKK'nın yıktığı Sur'u Başkan Erdoğan yeniden yaptı! Bu ne güzellik...

Fiskaya bölgesinde çok çarpık bir kentleşme var. Çok sayıda vatandaşımızla anlaşma tutanaklarımızı imzaladık. Yıkım ihalemizi de yaptık. İnşallah yakın bir zamanda buradan baktığımızda gördüğümüz ve kenti rahatsız eden, içinde oturanlara da sağlıksız yaşam koşulu sunan gecekondu bölgesini de inşallah temizleyeceğiz. Orası tamamen yeşil bir alan olacak. Orası ile burası birbiriyle bütünleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

FİSKAYA SEYİR TERASI