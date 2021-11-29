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    • 29.11.2021 09:34
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    Covid test sonucu ne zaman çıkar? Koronavirüs Covid 19 test sonucu nereden, nasıl öğrenilir? PCR test sonucu sorgulama...

    Aşısını olmamış olan vatandaşlara belirli durumlarda PCR testi yaptırma zorunluluğu geldi ve dolayısıyla Covid test sonucu ne zaman çıkar? Sorusunun yanıtı da her gün merakla araştırılıyor. Toplu alanlara girerken, okullarda görevli olanlar, seyahat edecekler vs. pek çok durumda PCR testi yaptırılması gerekiyor. Peki PCR test sonucu sorgulama nasıl yapılıyor? Koronavirüs Covid 19 test sonucu nereden, nasıl öğrenilir? Kaç saatte ya da günde belli oluyor? İşte Covid testi de denilen PCR testi hakkında merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Covid test sonucu ne zaman çıkar?

    Covid test sonucu ne zaman çıkar? Koronavirüs Covid 19 test sonucu nereden, nasıl öğrenilir? PCR test sonucu sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Kişide koronavirüs olup olmadığının saptanması için kullanılan güvenilir yöntem PCR testi birçok durumda aşısız vatandaşlarda zorunlu hale geldiği için sıklıkla yaptırılıyor. Peki PCR test sonucu nereden öğreniliyor? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler...

    COVİD TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

    Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

    Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

    COVİD-19 TEST, PCR TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

    1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

    2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

    3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.

    4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

    COVİD - 19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        E-NABIZ NEDİR? E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

        e-Nabız, sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Telefonunuza e-Nabız uygulamasını indirerek ya da https://enabiz.gov.tr/ adresinden e-Nabız sistemine giriş yapabilirsiniz.

        e-Nabız ayrıca muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilecek bir kişisel sağlık kaydı sistemi.

        Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün oluyor:

        e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmza kullanılarak T.C. Kimlik Numarası ile sisteme giriş yapılabiliyor.

        e-Devlet şifresi yoksa Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı Aile Hekimine cep telefonu numarasının kaydı yapılarak telefona gelecek kısa mesaj ile iletilen tek kullanımlık erişim koduyla sisteme girilebiliyor.

        PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

        PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir.

        PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir.

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        Haberler Güncel Covid test sonucu ne zaman çıkar? Koronavirüs Covid 19 test sonucu nereden, nasıl öğrenilir? PCR test sonucu sorgulama...
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