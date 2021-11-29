Covid test sonucu ne zaman çıkar? Koronavirüs Covid 19 test sonucu nereden, nasıl öğrenilir? PCR test sonucu sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Kişide koronavirüs olup olmadığının saptanması için kullanılan güvenilir yöntem PCR testi birçok durumda aşısız vatandaşlarda zorunlu hale geldiği için sıklıkla yaptırılıyor. Peki PCR test sonucu nereden öğreniliyor? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler...
COVİD TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
COVİD-19 TEST, PCR TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
COVİD - 19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN