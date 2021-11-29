Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeni haftada yoğun gündem bekliyor

TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Düzenlemeye göre, elektriğin tasarruflu kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla normal tüketim miktarına uygun bir kademe belirlenecek ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetler bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı kaldırılacak.

Mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalışanlar, iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecek.

Teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Kanun teklifi ile tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden yararlanabilecek.

KORSAN YAYINLARLA İLGİLİ TFF BAŞKANI'NA YETKİ VERİLECEK

TFF Başkanı, futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespiti halinde, söz konusu sitenin internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılmasına veya yayınla ilgili erişimin engellenmesine karar verecek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmeyecek.

Elektrikli araç şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, salı günü AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığında toplanacak. Toplantıda, 3 kamu denetçisi adayının belirlenmesi için seçim yapılacak.

Dışişleri Komisyonu, salı günü AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanacak. Toplantıda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 10 kanun teklifi ele alınacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, çarşamba günü AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye iş Kadınları Derneği (TİKAD) yetkilileri konuşacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, perşembe günü AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı temsilcileri, Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçişlerinde sığınmacılara karşı Yunanistan ve Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi'ne (FRONTEX) bağlı güvenlik güçleri tarafından yapılan hak ihlalleri konusunda sunum yapacak.

GOOGLE TEMSİLCİLERİ KOMİSYON'DA BİLGİ VERECEK

Dijital Mecralar Komisyonu, perşembe günü AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanacak. Komisyonda, Google temsilcileri bilgi verecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, perşembe günü AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında toplanacak. Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri sunum yapacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.