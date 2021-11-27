Yerli aşı TURKOVAC için geri sayım! Hibrit olarak kullanılabilecek

Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın yaygın kullanımı için geri sayım başladı. Yıl sonuna kadar seri üretimine başlanacak Turkovac, hem hibrit aşılamada hem de 2., 3. ya da 4.doz olarak kullanılabilecek.
HİBRİT OLARAK KULLANILABİLİYOR
Yerli aşının 3'üncü faz çalışmalarının Sinovac karşılaştırmalı yapıldığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Turkovac'ın aşı teknolojisi inaktif aşı ve Sinovac ile aynı. Sinovac+Biontech, Sinovac+Astra Zeneca, Sinovac+Johnson&Johnson gibi aşılar hibrit olarak kullanılabiliyor. Tıpkı Sinovac gibi Turkovac'ın da ister hatırlatma, ister 2., 3. ya da 4. doz olarak kullanımı söz konusu olacak.Hibrit aşılamada da kullanılabilir, hiçbir sakıncası yok" dedi.
KORUYUCULUK: YÜZDE 80'NİN ÜZERİNDE
Turkovac'ın koruyuculuğunun yüksek olacağını belirten Odabaş, "Yerli aşımız bizi dışa bağımlı olmaktan kurtaracak. Aşımızı pandemi sürecinde kullanmak için acil kullanım onayına başvurmamız tarihi bir gelişme. Bilim Kurulu toplantısında Sinovac'ın koruyuculuğu yüzde 83 olarak belirtilmişti. Sinovac aşısıyla benzer olduğu için Turkovac'ın da koruyuculuğu yüzde 80'in üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.