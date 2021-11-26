SON DAKİKA: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakarak 'Cumhurbaşkanı adayım İmamoğlu' dedi

Tam tersine doğru işler yapıldığı takdirde o doğru işlerin devamı için her hangi bir psikolojik problem hissetmeden, hakkı teslim ederek hem yüklenicilere, hem rahmetli Kadir Topbaş Beyefendiye ve onun ekip arkadaşlarına teşekkür ederek yol yürünebiliyormuş. Bu çok önemli bir örnek. Bunu niye altını çize çize söyledim? Şimdi de Millet İttifakı'nın bugün itibariyle 31 Mart anlamında söylersek, iki siyasi partisinin genel başkanı olarak buradayız. 24 Haziran'a göre dört siyasi partinin iki genel başkanı olarak buradayız. İnşallah daha da genişler Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken benzer iddialar, benzer iftiralar, benzer karalamalarla karşı karşıya kalacağız. Bugünden itibaren kalıyoruz. Benden başladı zaten, hayırlısıyla teneşire yatırıldım" dedi.