SON DAKİKA: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakarak 'Cumhurbaşkanı adayım İmamoğlu' dedi

Türkiye'de AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur ittifakı yüksek döviz kurları ile Ekonomik Kurtuluş Savaşı verirken Millet İttifakı'nın derdi ise cumhurbaşkanı adayının kim olacağı?
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ön plana çıkarıp İmamoğlu ve Yavaş'ın önünün kesmek için hamleler yaparken Meral Akşener ise her fırsatta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun da olduğu programda Akşener, açık açık İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı için destek verdi.
TESİS AÇILIŞINA KATILDILAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış törenine katıldı.
Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'ndeki tesisin açılış törenine Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki katıldı.
Törende ilk olarak konuşma yapan Meral Akşener, "2017'de temelinin atıldığını ve rahmetli kadir Topbaş'tan emeği geçen herkese teşekkür ettiniz, biz de teşekkür ediyoruz. Bu ne biliyor musunuz? Bu hizmetin devamlılığı, sürdürülebilirliğine bir örnek. Siz konuşurken aklıma İstanbul seçimleri geldi. Halbuki iddia edilen; siz bunları tekmeyle yıkmanız lazımdı. Ama demek ki seçim hizmet üzerinden rekabete dayanarak yapıldığında ve milletimizin tercihine saygı duyulduğunda hiçbir şey tekmelenmiyormuş.
Tam tersine doğru işler yapıldığı takdirde o doğru işlerin devamı için her hangi bir psikolojik problem hissetmeden, hakkı teslim ederek hem yüklenicilere, hem rahmetli Kadir Topbaş Beyefendiye ve onun ekip arkadaşlarına teşekkür ederek yol yürünebiliyormuş. Bu çok önemli bir örnek. Bunu niye altını çize çize söyledim? Şimdi de Millet İttifakı'nın bugün itibariyle 31 Mart anlamında söylersek, iki siyasi partisinin genel başkanı olarak buradayız. 24 Haziran'a göre dört siyasi partinin iki genel başkanı olarak buradayız. İnşallah daha da genişler Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken benzer iddialar, benzer iftiralar, benzer karalamalarla karşı karşıya kalacağız. Bugünden itibaren kalıyoruz. Benden başladı zaten, hayırlısıyla teneşire yatırıldım" dedi.