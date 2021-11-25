İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın emniyette verdiği ifadenin ardından adliyeye sevk edildi.
BIÇAĞI BİLETMEK İÇİN YANINA ALMIŞ
Emniyetteki ilk ifadesinde olay günü evden çıkarak Ataşehir Ünalan'a gitmek için Maltepe Huzurevi durağından Kadıköy metrosuna bindiğini söyledi.
Evden çıkarken yanına ekmek bıçağını biletmek için gazete kağıdına sararak yanına aldığını öne süren Yılmaz, "Cebimde bıçakla metroya bindim. Oturuyordum. 2-3 durak gittik.
Bostancı durağına geldiğimizde ismini bilmediğim, karşımda oturan kapalı bayanın maskesinin aşağıda olduğunu gördüm. Ve bayana nazik bir şekilde korona var maskenizi tam kapatır mısınız dedim. Bu bayan kızgın bir şekilde çekmeyeceğim siz karışamazsınız dedi. Ben birkaç kez uyarmaya devam ettim." dedi.