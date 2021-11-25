



"ASTIMIM VAR DEDİM, HAKARET ETTİ"

Maske konusunda tanımadığı kadınla konuşurken tanımadığı başka bir kadının 'neden tartışıyorsunuz' diye kendisine soru sorduğunu söyleyen saldırgan, "Kapalı bayanı savunmaya yönelik bağırarak tam hatırlamadığım sözler kullandı. Ben herkesin hakkını savunuyorum astım hastasıyım ama maske takıyorum dedim. Yanında annesi de vardı. O da bana hakaret etti" diye konuştu.