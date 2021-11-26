Kadıköy'deki metro magandasıyla ilgili şoke eden gerçek! Savcıdan manifesto gibi sevk yazısı: Saldırı bütün kadınlara!



Savcılık sevk yazısı şöyle devam etti: Çeşitli suçlardan 20 suç kaydı olan Yılmaz, emniyetteki ilk ifadesinde özetle "Bıçağı biletmek için yanıma aldım. Cebimde bıçakla metroya bindim. Astım hastasıyım. Maskesini taksın diye bir kadını uyardım, tartıştık. Şikâyetçi ve annesi, tartışmaya karıştı. Şikâyetçi bana döner tekme attı. Annesi de tekme ve yumruk attı. Hakaret ettiler, karşılık verdim. Darp ve linçten kendimi korumak için bıçağımı çıkardım. 50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak adına bıçak gösterdim" dedi. Yılmaz'ın İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2018'de 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı, 2019'da tutuklandığı ve 26 Aralık 2021'de tahliye olması gerekirken, cezasını iyi halli geçirdiği için 29 Haziran 2020'de tahliye edildiği öğrenildi.



ÖLEBİLİRDİM ALLAH KORUDU

Polise şikâyetçi olan Senanur Damgacı tekvandocu olduğunu belirterek şöyle dedi:





Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk. Ölebilirdim, Allah korudu. Yanımda annem vardı, kaçamazdım. Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirmek zorunda kaldı. Saldırgan, kadına hakaret etti, uyardık. Olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü.