Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası!

CHP'li İBB'nin TÜGVA'nın Adalar işgale kalkışmasının ardındanTürkiye Gençlik Vakfı ile alakalı PKK terör örgütü ile ilişkileri ortaya çıkan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel adlı firari, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından sahte veya montaj olduğu açıklanan sözde belgeleri yayınlayarak TÜGVA'ya operasyon çekti.
Sözde belgelerin yayınlanmasından sonra özellikle basın ve sosyal medya üzerinden CHP, İyi Parti ve HDP, önce Türkiye Gençlik Vakfı'na, yöneticilerine, gönüllülerine karşı bir linç kampanyası başlattı.
TÜGVA'YA SIZAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Yaşanan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırma sonucunda Türkiye Gençlik Vakfı'nda yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu adlı şahıs hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklandı.
TÜGVA Ramazan Aydoğdu'nun tutuklanmasının ardından flaş bir açıklama yaptı.
"RAMAZAN AYDOĞDU'DA ÜRETİLMİŞ, TAHRİF EDİLMİŞ DOSYALARIN OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR"
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yapılan açıklamada; gözaltına alınan kişinin uzun bir süre vakıfta görev alan R.A. olduğu bildirildi.
Açıklamada; R.A.'nın kendi görev aldığı süre boyunca hiçbir zaman vakıf çalışma sisteminde olmayan sahte excel belgeleri ürettiği belirtilerek, "R.A. vakıf çalışma ortamında kendi ürettiği bu sahte belgeleri PKK ile ilişkili etki ajanlarına, FETÖ ile ilişkili ve terör suçu kapsamında ceza almış firari teröristlerle ve içlerinde siyasi kişilerin de bulunduğu 3. şahıslarla paylaşmıştır.." denildi.
Açıklamada; "Gözaltı sürecinde elde edilen kanıtlarda bu kişide 'TÜGVA' etiketi kullanarak onlarca disklik bir arşiv oluşturduğu bu dosyalar içinde çalınmış, üretilmiş, tahrif edilmiş dosyaların olduğu ortaya çıkmıştır" denildi.
"ORGANİZE SALDIRININ TÜM DETAYLARIYLA AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI KONUSUNDA ADALETE GÜVENİMİZ TAM"
Açıklamada; "Tutuklanan kişiden ve elde edilen delillerden dolayı kumpasa ortak olan birileri fena telaş içine düşmüşlerdir, bu organize saldırının tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulması konusunda adalete güvenimiz tamdır. Soruşturma dosyasında gördüklerimiz nasıl büyük bir tezgahla sahtekarlıkla örgütlü bir kötülükle karşı karşıya olduğumuzu da bize göstermiştir. Vakfımıza yönelik organize ve örgütlü bir kumpas ile karşı karşıya kaldığımızı ve bunun hesabını hukuk önünde soracağımızı çok net şekilde ifade etmek isteriz. İlk günden beri dediğimiz gibi yalanlar kumpaslar değil hakikat kazanacaktır" denildi.