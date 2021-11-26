Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası!

KILIÇDAROĞLU'NA DAVA

"Sahte belgeler ve çalınıp üzerinde oynanan evraklar gerçekmiş gibi servis edilerek devam eden linç kampanyasına bir süre sonra CHP'nin Genel Başkanı, çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri ve yöneticileri de katılmış, bu siyasi partilerin fonladığı kamuoyunca malum olan medyanın da dahil olmasıyla algı operasyonu büyüyerek yalanlara bire bin katılarak devam etmiştir."

"Hızını alamayan siyasi parti genel başkanı vakfımıza küfürler etmiş hakaretler yağdırmış yetmemiştir ki Gazi Meclisimizin kürsüsünden hem Adalar süreci ile alakalı hem de Sahte Belgeler Kumpası ile alakalı yalanlar söylemiştir. Uğradığımız bu haksız saldırılardan dolayı CHP Genel Başkanı'na tazminat davası açtığımızı da söylemek isteriz."

SAHTE BELGELER KUMPASINDA GÖZALTI

"Türkiye Gençlik Vakfı hakkında sahte ve asılsız belgelerle linç kampanyası devam ederken devletimizin kolluk ve adli birimleri de soruşturma başlatmıştır."

"22 Kasım 2021 Pazar günü yapılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alınmış 24 Kasım 2021 Çarşamba günü de bu kişi mahkemece tutuklanarak hapishaneye gönderilmiştir."

"Biz de sizlerle 2 gündür avukatımız aracılığı ile edindiğimiz bazı bilgileri paylaşmak hem vakıf gönüllüsü gençlerimizi hem de milletimizi doğru şekilde bilgilendirmek isteriz."

"Emniyet ve Savcılığın yaptığı soruşturmada gözaltına alınan kişi uzun bir süre vakfımızda görev alan R.A. adlı biri çıkmıştır."

"Gözaltı sürecinde elde edilen kanıtlarda bu kişide 'TÜGVA' etiketi kullanarak onlarca disklik bir arşiv oluşturduğu bu dosyalar içinde çalınmış, üretilmiş, tahrif edilmiş dosyaların olduğu ortaya çıkmıştır."

"Bu kişi vakfımızın temel bilgilerden oluşan üyelik sistemini izinsiz bir şekilde kopyalamış yani çalmıştır."

"Kendi görev aldığı süre boyunca hiçbir zaman vakıf çalışma sisteminde olmayan sahte excel belgeleri üretmiştir. Ve vakıf çalışma ortamında kendi ürettiği bu sahte belgeleri PKK ile ilişkili etki ajanlarına, FETÖ ile ilişkili ve terör suçu kapsamında ceza almış firari teröristlerle ve içlerinde siyasi kişilerin de bulunduğu 3. şahıslarla paylaşmıştır."

"Kumpas sadece bununla kalmamış çaldığı temel üyelik bilgilerinden oluşan listeyle de masa başında yine sanki vakfa aitmiş gibi olan fişleme dosyaları hazırlamıştır ve dosyalarda görünen notları da bizatihi kendisi yazmıştır, bununla beraber atama dosyaları gibi hiçbir şekilde vakfımızla ilgili olmayan dosyaları da kendisi tek başına yada birileriyle beraber hazırlamış, sanki vakfın bir belgesiymiş gibi dosyaları da yine PKK FETÖ gibi terör örgütleriyle ilişkili kişilere servis etmiştir."

"Soruşturma dosyasından avukatlarımızın edindiği bilgiye göre; bu kişi sadece sonradan oluşturulmuş sahte montaj belgeleri servis etmekle kalmamış aynı zamanda sahte bilgileri servis ettiği kişileri algı operasyonu yapmak için yönlendirmiştir."

"Vakfımıza karşı yapılan bu kumpaslarla ilgili tutuklanan bu kişinin 'sadece veri çalmasıyla ilgili olarak' tutuklandığı 've bundan dolayı da belgelerin gerçek olduğuna' dair bazı CHP milletvekillerinin paylaşımlarını hayretle karşıladığımızı belirtmek isteriz çünkü soruşturma dosyasına bakıldığında tutuklanan kişinin sadece veri çalmak suçundan değil 'Kişisel verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yoketme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme' suçlamalarıyla sevk edilmiş ve tutuklanmıştır.. Unutulmamalıdır ki şüpheli yüzlerce kişinin kişisel verisini usulsüz ele geçirip yayarak suç işlediği gibi kendi oluşturduğu gerçek dışı belgelerle bu kişisel verileri birleştirerek ülkede infial yaratma gayesi ile Türkiye Gençlik Vakfına karşı karalama kampanyası yürütmeyi amaçlamıştır."

"Bizim anladığımız kadarıyla tutuklanan kişiden ve elde edilen delillerden dolayı kumpasa ortak olan birileri fena telaş içine düşmüşlerdir, bu organize saldırının tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulması konusunda adalete güvenimiz tamdır."

"Devam eden soruşturma sürecinden dolayı şu anda sizlerle paylaşabileceğimiz hususlar bunlardan ibaret olmakla beraber soruşturma dosyasında gördüklerimiz nasıl büyük bir tezgahla sahtekarlıkla örgütlü bir kötülükle karşı karşıya olduğumuzu da bize göstermiştir."

"Vakfımıza yönelik organize ve örgütlü bir kumpas ile karşı karşıya kaldığımızı ve bunun hesabını hukuk önünde soracağımızı çok net şekilde ifade etmek isteriz. İlk günden beri dediğimiz gibi yalanlar kumpaslar değil hakikat kazanacaktır."

Öte yandan; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

R.A., Başsavcılıkça ifadesinin alınmasının ardından, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlik, şüphelinin bu suçlardan tutuklanmasına hükmetti.