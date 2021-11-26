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    • 27.11.2021 15:46
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    • 27.11.2021 15:46
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    Müslüme'nin biyolojik babası dedesi Hasan Yağal çıktı! Müslüme'nin katili Hasan Yağal mı? Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında?

    Türkiye Müslüme'nin ölümü hakkında son gelişmeleri konuşuyor. Müslüme'nin olayında son dakika gelişme yaşandı. Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği, annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Ancak DNA örneği dedesi Hasan Yağal ile uyuştu. Müslüme'nin gerçek biyolojik babasının, dedesi Hasan Yağal olduğu öğrenildi. Peki, , Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme'yi biyolojik babası Hasan Yağal mı öldürdü? Müslüme'nin katili Hasan Yağal mı?

    Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme’nin katili Hasan Yağal mı?

    Yörük kızı Müslüme'nin ölümü hakkında tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Mersin'de ortadan kaybolduktan sonra cesedi bulunan Müslüme'nin olayında DNA örneği ile ilgili son dakika yaşandı. Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği, annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktığı bildirildi. Müslüme'nin gerçek biyolojik babası, dedesi olan Hasan Yağal çıktı. Bu şok gelişme sonrası vatandaşlar arama motorlarında, Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme'yi biyolojik babası Hasan Yağal mı öldürdü? Müslüme'nin katili Hasan Yağal mı? İşte son dakika gelişmeler...

    Selvi Yağal ne dedi?

    Türkiye, Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan Müslüme'nin ölüm haberine üzülürken Müslüme'nin ölümüyle ilgili şoke eden haberler de peş peşe gelmeye başladı. Aile üyelerinin gözaltına alınmasının ardından tutuklanan 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal aslında Müslüme'nin dedesiymiş. İşte detaylar...

    Son dakika haberi...Mersin Gülnar'da ortadan kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Müslüme'nin gerçek babası, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal (70) çıktı.

    Sabah'ın haberine göre, Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.

    Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

    3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu.

    Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendirdiği iddia edilirken, anne Selvi Yağal'ın duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti.

        Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı.

        Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        ŞOKE EDEN GERÇEK

        Adli Tıp tarafından yapılan DNA çalışmasında ise skandal bir gerçek ortaya çıktı. Müslüme Yağal'ın biyolojik babasının, dedesi Hasan Yağal olduğu belirlendi.

        Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği, annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.

        DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise küçük kız ile uyumlu olduğu belirlendi.

        Bu skandal üzerine dede Yağal'ın tedbiren tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
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