Müslüme'nin biyolojik babası dedesi Hasan Yağal çıktı! Müslüme'nin katili Hasan Yağal mı? Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında?

Yörük kızı Müslüme'nin ölümü hakkında tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Mersin'de ortadan kaybolduktan sonra cesedi bulunan Müslüme'nin olayında DNA örneği ile ilgili son dakika yaşandı. Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği, annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktığı bildirildi. Müslüme'nin gerçek biyolojik babası, dedesi olan Hasan Yağal çıktı. Bu şok gelişme sonrası vatandaşlar arama motorlarında, Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme'yi biyolojik babası Hasan Yağal mı öldürdü? Müslüme'nin katili Hasan Yağal mı? İşte son dakika gelişmeler...