Müslüme'nin biyolojik babası dedesi Hasan Yağal çıktı! Müslüme'nin katili Hasan Yağal mı? Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında?

Yörük kızı Müslüme'nin ölümü hakkında tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Mersin'de ortadan kaybolduktan sonra cesedi bulunan Müslüme'nin olayında DNA örneği ile ilgili son dakika yaşandı. Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği, annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktığı bildirildi. Müslüme'nin gerçek biyolojik babası, dedesi olan Hasan Yağal çıktı. Bu şok gelişme sonrası vatandaşlar arama motorlarında, Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme'yi biyolojik babası Hasan Yağal mı öldürdü? Müslüme'nin katili Hasan Yağal mı? İşte son dakika gelişmeler...
Türkiye, Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan Müslüme'nin ölüm haberine üzülürken Müslüme'nin ölümüyle ilgili şoke eden haberler de peş peşe gelmeye başladı. Aile üyelerinin gözaltına alınmasının ardından tutuklanan 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal aslında Müslüme'nin dedesiymiş. İşte detaylar...
Son dakika haberi...Mersin Gülnar'da ortadan kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Müslüme'nin gerçek babası, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal (70) çıktı.
Sabah'ın haberine göre, Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.
Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.
3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu.
Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.