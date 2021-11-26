Müge Anlı’da tanınan Müslüme’nin dedesi hakkında ortaya çıkan DNA gerçeği sonrası olayın sıkı takipçisi Demet Akalın: ’Utancımdan öleceğim’

Üç yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı yaptığı bu paylaşımın ardından bugün bir kez daha tepki gösterdi.