Şekerdeki zammın sebebi stokçular: Bağımlılık bitti üretim tam gaz! Depolar ağzına kadar dolu



Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan: "Eğer 'şeker pahalı' diyorsak üreticinin şeker pancarını da pahalı satması gerekir ancak biz şeker pancarını maliyetine veriyoruz. Şeker pancarının tonu 420 TL. Bu sene pancar sıkıntımız yok. Üreticimiz pancarı üretmeye devam ediyor."



Konya Ilgın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kar: "Pancar üretiminde hiçbir sıkıntı yok. Her yıl bir milyon tondan fazla pancar üretiyoruz. Mevsimsel durumlardan dolayı hafif bir gerileme oldu ancak şeker pancarında hiçbir düşüş yok. Herkes kotasına göre dolduruyor. Piyasaya 'az şeker giriyor' gibi durum asla olamaz."