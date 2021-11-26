Şekerdeki zammın sebebi stokçular: Bağımlılık bitti üretim tam gaz! Depolar ağzına kadar dolu

Tarımsal veriler ve görüntüler, Türkiye'de şeker kıtlığının olduğunu iddia edenleri yalanlıyor. Çiftçiler şeker pancarı üretiminde kendi kotalarını doldururken, şeker üretimi yapan fabrikalar ise tam kapasite çalışıyor.
Rakamlar, son 5 yılda şeker pancarının her yıl artışa geçtiğini, pandemiye rağmen üretimde rekor kırdığını gözler önüne seriyor.
19 YILDIR İTHALAT YAPILMIYOR
2015 yılında 16 milyon ton şeker pancarı üretilirken, 2020 yılındaki üretim; 23 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin yaklaşık şeker ihtiyacı 2 milyon 700 bin tonken, son bir yılda 3 milyon tonu aşkın şeker üretimi yapılarak fazlası ihraç edildi.
Yurt içi şekerin tamamı yerli ve milli pancar şekeri üretimiyle karşılanırken, 2002'den bu yana yurt içi tüketime yönelik ithalat yapılmadı.
PANDEMİYE RAĞMEN ARTIŞ YAŞANDI
2015'de 16 milyon ton olan şeker pancarı üretimi, 2016'da 19 milyon 593, 2017'de 21 milyon 149, 2018'de 17 milyon 436, 2019'da 18 milyon, 2020'de 23 milyon 23 milyon olarak kayıtlara geçti.