Müslüme bebeğin ablası ve ağabeyi kim? Müslüme’nin annesi Selvi Yağal ne dedi? Dede baba çıkmıştı! Yörük kızı Müslüme kaç kardeş?

Türkiye Müslüme Yağal'ın şüpheli ölümüyle ilgili yaşanan son gelişmelere kitlendi. Mersin'in Gürnar ilçesinde ailesinin yanından kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunan Müslüme bebeğin katili araştırılıyor. Son gelişmeler tüyler ürpetti. Gözaltına alınan aileden 7 kişi serbest kalırken dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninden alınan DNA örneklerinde kan donduran gerçekler ortaya çıktı. Dede Hasan Yağal'ın aslında Müslüme'nin babası olduğu tespit edildi. Yeni yaşanan gelişmelere göre Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da Hasan Yağal'dan olduğu ortaya çıktı. Peki Müslüme kaç kardeş? Müslüme'nin ablası ve ağabeyi kim? İşte DNA sonuçlarından ortaya çıkan korkunç detaylar...