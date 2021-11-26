SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı.
Finansal İstikrar Raporu'nun 33'üncü sayısına önsöz yazan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, İktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğiliminin aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürdüğünü ifade etti.
Kavcıoğlu, raporda ayrıca şunları kaydetti;
İhracattaki canlı seyir ve turizm sektöründeki toparlanma cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklemektedir.
YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİNDE KARARLILIK VURGUSU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir.