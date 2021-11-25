E-Kurs DYK öğrenci başvuru formu 2021! 6. sınıf ve 10. sınıf DYK kurs başvuru EBA ekranı: MEB 6. ve 10. sınıf DYK kurs planı!

MEB'in 6. ve 10. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) başvurular bugün itibariyle başlıyor. Başvurular 29 Kasım'a kadar sürecek. Bakanlığın resmi sayfasından 6. ve 10. sınıflar için DYK takvimi ve kılavuzu paylaşıldı. Peki, E Kurs DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursu) başvurusu nasıl yapılır? 6. ve 10. sınıf DYK kurs planı nasıl? İşte tüm merak edilenler ve E-Kurs DYK öğrenci başvuru formu 2021!
6. SINIF VE 10. SINIF DYK KURS BAŞVURU DETAYLARI!
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 6. ve 10. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 26-29 Kasım'da yapılabilecek.
Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 7. 8. 11. ve 12. sınıflar ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kurslarının açıldığı hatırlatıldı.
Öğrencilerde corona virüs salgın sürecine bağlı olarak ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik 6. ve 10. sınıf düzeyindeki öğrenciler için de destekleme ve yetiştirme kurslarının açılmasının uygun görüldüğü aktarılan yazıda, 6 ve 10. sınıf öğrencilerin e-Kurs modülü üzerinde seçebileceği ders sayısının en fazla 6, haftalık olarak da 18 saate kadar kurs görmelerinin mümkün olabileceği bildirildi.