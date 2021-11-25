E-Kurs DYK öğrenci başvuru formu 2021! 6. sınıf ve 10. sınıf DYK kurs başvuru EBA ekranı: MEB 6. ve 10. sınıf DYK kurs planı!

MEB'in 6. ve 10. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) başvurular bugün itibariyle başlıyor. Başvurular 29 Kasım'a kadar sürecek. Bakanlığın resmi sayfasından 6. ve 10. sınıflar için DYK takvimi ve kılavuzu paylaşıldı. Peki, E Kurs DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursu) başvurusu nasıl yapılır? 6. ve 10. sınıf DYK kurs planı nasıl? İşte tüm merak edilenler ve E-Kurs DYK öğrenci başvuru formu 2021!