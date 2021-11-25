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    • 26.11.2021 07:29
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    E-Kurs DYK öğrenci başvuru formu 2021! 6. sınıf ve 10. sınıf DYK kurs başvuru EBA ekranı: MEB 6. ve 10. sınıf DYK kurs planı!

    6. ve 10. sınıf Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) kurs başvuruları sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte 6. ve 10. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuruların hangi tarihte yapılacağı belli olmuştu. Bugün başlayan başvurularla birlikte 6 ve 10. sınıf öğrencilerin e-Kurs modülü üzerinde seçebileceği ders sayısının en fazla 6, haftalık olarak 18 saate kadar kurs görmelerinin mümkün olabileceği bildirildi. Öğrenciler DYK kurslarına ilişkin yapmış olduğu araştırmalarda, "E Kurs DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursu) başvurusu nasıl yapılır? 6. ve 10. sınıf DYK kurs planı nasıl? DYK öğrenci başvuru formu gibi bilgilerin cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    E-Kurs DYK öğrenci başvuru formu 2021! 6. sınıf ve 10. sınıf DYK kurs başvuru EBA ekranı!

    MEB'in 6. ve 10. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) başvurular bugün itibariyle başlıyor. Başvurular 29 Kasım'a kadar sürecek. Bakanlığın resmi sayfasından 6. ve 10. sınıflar için DYK takvimi ve kılavuzu paylaşıldı. Peki, E Kurs DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursu) başvurusu nasıl yapılır? 6. ve 10. sınıf DYK kurs planı nasıl? İşte tüm merak edilenler ve E-Kurs DYK öğrenci başvuru formu 2021!

    6. SINIF VE 10. SINIF DYK KURS BAŞVURU DETAYLARI!

    Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 6. ve 10. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 26-29 Kasım'da yapılabilecek.

    Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 7. 8. 11. ve 12. sınıflar ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kurslarının açıldığı hatırlatıldı.



    Öğrencilerde corona virüs salgın sürecine bağlı olarak ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik 6. ve 10. sınıf düzeyindeki öğrenciler için de destekleme ve yetiştirme kurslarının açılmasının uygun görüldüğü aktarılan yazıda, 6 ve 10. sınıf öğrencilerin e-Kurs modülü üzerinde seçebileceği ders sayısının en fazla 6, haftalık olarak da 18 saate kadar kurs görmelerinin mümkün olabileceği bildirildi.



        Yazıda, destekleme ve yetiştirme kurslarının iş akışı paylaşıldı.

        Buna göre, kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 19-22 Kasım'da yapılacak. Öğretmen başvuruları alınması 23-25 Kasım'da, öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 26-29 Kasım'da alınacak. Kurslar, 29 Kasım'da başlayacak.

        E KURS DYK BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

        DYK KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

        Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.
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        Haberler Güncel E-Kurs DYK öğrenci başvuru formu 2021! 6. sınıf ve 10. sınıf DYK kurs başvuru EBA ekranı: MEB 6. ve 10. sınıf DYK kurs planı!
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