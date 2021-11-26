İP'li Durmuş Yılmaz'dan pişkin savunma: Söylediklerimle operasyonu engelledim

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan, bir hafta önce söylediği "Ben sizleri bu gece saat 12:00'den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" sözlerine açıklık getirmesini istedi.

"SÖYLEDİĞİM SÖZLE OPERASYONU ENGELLEDİM"

Bunun üzerine Durmuş Yılmaz, "Benim yaptığı şey, ortada bir belirsizlik var ve bu belirsizlik ülkenin parası üzerinde olumsuz etki yapıyor, yönetsel bir olumsuzluk, bunun bir an önce ortadan kaldırılmasıyla ilgiliydi. Dediğim gibi herhangi bir duyumum yok, herhangi bir şeyim yok, sadece Merkez Bankası'yla ilgili yapılan operasyonlardan hareketle o gece bir operasyon yapılacaktı. Ama dediğim gibi, bu söylediğim söz, bu operasyonun yapılmasını engelledi ama hala ortadan kaldırmadı. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey, bu yönetsel belirsizliğin ortadan kaldırılması" dedi.





"NASIL BİR OPERASYON" SORULARININ GELMESİ ÜZERİNE YILMAZ, ŞÖYLE KONUŞTU:

"Merkez Bankası yönetimi gece saat 12:00'den sonra başkan yardımcıları vesaireleri görevden alındı. Bu tür operasyonlar da gece bu saatten sonra yapılıyor. Henüz Hazine ve Maliye Bakanı ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki görüş farklılığı da tamamen ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla bunu önümüzdeki günlerde tekrar göreceğiz. İnşallah bu yapılacak olan operasyon burada kalır, dolayısıyla benim temennim de odur. Bu, Türk Lirası'na bir de istikrar kazandırır. Ama bu henüz ortadan kalkmış değil. Bunu siz kendi partiniz içinde benden gayet iyi biliyorsunuz."