İzmir Karabağlar'da Kılıçdaroğlu vatandaşın kentsel dönüşüm tepkisiyle karşılaşmıştı: Madem beceremiyorsunuz bırakın TOKİ yapsın!

"BU HIZIYLA BU DÖNÜŞÜM 36 YIL SÜRER"

İktidar partisi İzmir temsilcileri olarak Büyükşehir Belediyesinin, sözleşmeyi feshetmesi ve tapuları iade etmesi halinde TOKİ vasıtasıyla kentsel dönüşümü hızla yapma niyetlerini mahalle sakinlerine ilettiklerini dile getiren Sürekli, şöyle devam etti:

"Bir taraf 'hükümet yapsın' öbür taraf da 'tamam hükümet yapsın, tapuları verin' diyor. Bu aşamada bu gerçekleşirse bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ marifetiyle bu kentsel dönüşümün yapılması konusunda desteğimizi mahalle sakinlerine ifade ettik. Bu süreci yakından takip edeceğiz. Mahalleli soruyor, 'pazar günü öyle beyanları oldu ama tapularımız verilmezse ne olacak' diye. Bu işin takipçisi olacağız.