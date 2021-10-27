İzmir Karabağlar'da Kılıçdaroğlu vatandaşın kentsel dönüşüm tepkisiyle karşılaşmıştı: Madem beceremiyorsunuz bırakın TOKİ yapsın!

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karabağlar ilçesindeki Yurdoğlu ve Uzundere mahallelerinde tamamlanamayan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tapuları devretmesi halinde dönüşümün TOKİ marifetiyle yapılmasına destek vereceklerini söyledi.
Sürekli, Yurdoğlu Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm planlanan Yurdoğlu ve Uzundere mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2010 yılında kentte 7 bölgede kentsel dönüşüm çalışması planladığını belirten Sürekli, 11 yıl sonunda Bayraklı'daki projenin iptal edildiğini, 6 bölgede çalışmaların sürdüğünü, bunlardan birinin de Karabağlar'da olduğunu kaydetti.
Sürekli, Karabağlar'da 4 etap şeklinde planlanan çalışmalar kapsamında 1. ve 2. etapta 774 konutun yapılıp hak sahiplerine teslim edildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:
"Ama 3. ve 4. etap olan Yurdoğlu ve Uzundure mahallelerinde büyük bir sıkıntı hasıl oldu. Bu iş başlayalı 11 yıl oldu, 9 yıl önce sözleşmeler yapıldı ama bugüne kadar hiçbir sonuç alınmadı. Mahalle sakinleri, sorunlarını pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade ettiler. O görüşmede, mahalle sakinleri bir çözüm isterken Sayın Kılıçdaroğlu da 'O zaman hükümet, devlet yapsın' beyanında bulundu. Mahalle sakinlerinin de 'o zaman tapularımızı verin, bu işi hükümet yapsın' şeklinde beyanları oldu."