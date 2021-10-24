CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de peş peşe tepkiler! Önce kentsel dönüşüm sonra belediyeden kovulan işçi



BU HAKSIZLIĞI KABUL ETMİYORUM

Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarıldığını ifade eden kadın, "Ben sesimi duyurmak istiyorum. Ben işimi, ekmeğimi istiyorum. 16 aylık maaşımı alamadım. Ben hep CHP'ye oy verdim, ailem hep CHP'ye oy verdi. Ben bu haksızlığı kabul etmiyorum." dedi.