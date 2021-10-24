CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de peş peşe tepkiler! Önce kentsel dönüşüm sonra belediyeden kovulan işçi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi temel atma töreni ve Karabağlar Belediyesi toplu açılış törenine katıldı. Türkiye'deki sorunları çözme vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, kendisine şikayette bulunan vatandaşlara sert ifadelerle yanıt verdi.
KADIN VATANDAŞTAN TEPKİ: 16 AYLIK MAAŞIM VERİLMEDİ
Törende ezan okunduğu sırada Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda keserken, bir kadın vatandaş tören alanında sesini yükseltti.
BU HAKSIZLIĞI KABUL ETMİYORUM
Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarıldığını ifade eden kadın, "Ben sesimi duyurmak istiyorum. Ben işimi, ekmeğimi istiyorum. 16 aylık maaşımı alamadım. Ben hep CHP'ye oy verdim, ailem hep CHP'ye oy verdi. Ben bu haksızlığı kabul etmiyorum." dedi.
Tepkili kadına ise CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan müdahale etti.
KENTSEL DÖNÜŞÜM OLDU DERTSEL DÖNÜŞÜM
Öte yandan tören alanı girişinde, "Uzundere için sözünü tut Büyükşehir", "Uzundere kentsel dönüşüm oldu dertsel dönüşüm", "Uzundere burada Tunç Soyer nerede?" şeklinde dövizler taşıyan bir grup, Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto etti.