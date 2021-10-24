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    • 24.10.2021 16:02
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    • 24.10.2021 16:18
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de peş peşe tepkiler! Önce kentsel dönüşüm sonra belediyeden kovulan işçi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,İzmir'de açılış törenine katıldı. Tören alanı girişinde, "Uzundere kentsel dönüşüm oldu dertsel dönüşüm" şeklinde dövizler taşıyan bir grup, Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto etti. Türkiye'deki sorunları çözme vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, kendisine şikayette bulunan vatandaşlara sert ifadelerle yanıt verdi. Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarıldığını ifade eden kadın ise, "Ben işimi, ekmeğimi istiyorum. 16 aylık maaşımı alamadım. Ben hep CHP'ye oy verdim, ailem hep CHP'ye oy verdi. Ben bu haksızlığı kabul etmiyorum.” diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi temel atma töreni ve Karabağlar Belediyesi toplu açılış törenine katıldı. Türkiye'deki sorunları çözme vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, kendisine şikayette bulunan vatandaşlara sert ifadelerle yanıt verdi.

    KADIN VATANDAŞTAN TEPKİ: 16 AYLIK MAAŞIM VERİLMEDİ
    Törende ezan okunduğu sırada Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda keserken, bir kadın vatandaş tören alanında sesini yükseltti.


    BU HAKSIZLIĞI KABUL ETMİYORUM
    Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarıldığını ifade eden kadın, "Ben sesimi duyurmak istiyorum. Ben işimi, ekmeğimi istiyorum. 16 aylık maaşımı alamadım. Ben hep CHP'ye oy verdim, ailem hep CHP'ye oy verdi. Ben bu haksızlığı kabul etmiyorum." dedi.




    Tepkili kadına ise CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan müdahale etti.


    KENTSEL DÖNÜŞÜM OLDU DERTSEL DÖNÜŞÜM
    Öte yandan tören alanı girişinde, "Uzundere için sözünü tut Büyükşehir", "Uzundere kentsel dönüşüm oldu dertsel dönüşüm", "Uzundere burada Tunç Soyer nerede?" şeklinde dövizler taşıyan bir grup, Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto etti.


        Kılıçdaroğlu, tören öncesinde aracından inerek protestocularla görüştü. Mahalle sakinlerinden Eray Uslu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemedikleri söyledi.



        Mağduriyeti bildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlara sordum, ihaleye katılan yok. Ekonomik şartlar nedeniyle, fiyatlar belli olmadığı için müteahhitler korkuyor. İki kez ihaleye çıkıldı, katılan olmadı. Hükümete 'Kardeşim fiyat istikrarını sağlayın, ihale açılıyor, Büyükşehir Belediyesi ihale açıyor hiçbir müteahhit girmiyor.' deyin." cevabını verdi.


        DEVLET YAPSIN
        Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehirin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu'ya, "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet'le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." ifadelerini kullandı.


            VATANDAŞ İSYAN ETTİ
            Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi. Bu sırada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu sene içinde ihaleye çıkacaklarını bildirdi.


            Eray Uslu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzundere'deki 5 etaptan oluşan projenin iki etabının Aziz Kocaoğlu döneminde teslim edildiğini, Tunç Soyer'in ise bu konuyla ilgilenmediğini, Türkiye'nin örnek projesi diye lanse edilen projenin hüsrana uğradığını ileri sürdü.

            Vatandaşlardan Emine Demir de "Kılıçdaroğlu buraya temel atmaya geldi ya, buraya gelmeyecekti, bizim evlerin temelini atacaktı." şeklinde konuştu.

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