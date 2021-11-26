Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Güney Afrika'da görülen yeni mutasyonunun adını "Omicron" olarak duyurdu. Akşam saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini belirtti. Peki, Omicron mutasyonu nedir? Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Nu varyantı Türkiye'de var mı? İşte detaylar...
OMİCRON MUTASYONU NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika'da ilk kez tespit edilen ve B.1.1.529 olarak da adlandırılan korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırarak, mutasyonun yeni adını "Omicron" olarak belirledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'da görülen ve B.1.1.529 olarak adlandırtılan korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonunu değerlendirmek üzere düzenlenen toplantının detaylarına değindi. DSÖ, B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adını değiştirerek, "Omicron" ismini verdiğini duyurdu. Bu mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında "Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. On bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verdi. Omicron mutasyonunu taşıyan vaka sayısının Güney Afrika'daki giderek arttığını belirten DSÖ, yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırdığını kaydetti.
BİRÇOK ÜLKE, AFRİKA ÜLKELERİNE OLAN SEYAHATLERİ ASKIYA ALDI
Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un hızla yayılması üzerine Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilme kararı alırken, AB'nin yanı sıra Rusya, Malta ve İngiltere de birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirdi.
NU VARYANTI NEDİR?
Şu ana dek 3 ülkede 10 kişide görülen varyantın, virüsün aşılar tarafından hedef alınan "çivi" proteininde mutasyona uğramış olması ve bağışıklık sisteminden bu nedenle kaçabilme riski endişe yarattı. Bununla birlikte, varyantın ne kadar bulaşıcı olduğu henüz net olarak belirlenmiş değil. İlk olarak Afrika ülkesi Botswana'da tespit edilen ve "Nu" adı verilen "B.1.1.529" varyantının çivi proteininde 32 ayrı mutasyon keşfedildi.