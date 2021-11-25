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    • 25.11.2021 09:03
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    Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı

    Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3 Irak uyruklu gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu. Haberin detayları...

    AA
    DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

    Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 3 Irak uyruklu zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

    İlkadım ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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        Haberler Güncel Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı
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