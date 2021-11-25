Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı

Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 3 Irak uyruklu zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.