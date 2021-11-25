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    • 25.11.2021 09:19
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    • 25.11.2021 09:26
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    SON DAKİKA! Mardin'de Eren Kış-8 Operasyonu için düğmeye basıldı! 670 personel katılıyor

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyona 670 personel ve 56 operasyonel tim katılıyor.

    Dev operasyon için düğmeye basıldı! 670 personel katılıyor

    İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyona 670 personel ve 56 operasyonel tim katılıyor.

    İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama
    İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusı Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı

    Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (jöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 670 personel görev alıyor.

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde "EREN KIŞ-8 (ÖMERYAN) ŞEHİT GK ABDULLATİF EMEN" Operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (670) personel (56) operasyonel tim görev alıyor.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Mardin'de Eren Kış-8 Operasyonu için düğmeye basıldı! 670 personel katılıyor
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