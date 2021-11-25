Ayasofya'da gizemli parşömen! Taşların arasından İbranice yazı çıktı

AYASOFYA'DA SIRA DIŞI BİR OLAY: CEMAAT ŞOKE OLDU

İstanbul'un başyapıtları arasında yer alan ve Danıştay kararıyla geçen yıl 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde sıra dışı bir olay yaşandı. Camideki mermer bir bölümde yer alan bir taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat gördükleri karşısında şaşkına döndü.