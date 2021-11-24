Kirli odaklar ne yapsa boş! 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı'na dev destek: "Devletimizin Yanındayız"
Başkan Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı konuşmasında "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" ilan etmesinin hemen ardından ekonomiyle ilgili spekülasyon peşinde koşan küresel faiz lobisi, işbirlikçi mandacı iktisatçılar, bazı kirli odaklar ve muhalefet ,operasyona girişerek Türkiye'de panik havası yaratmaya yeltendi. Sosyal medya kullanıcıları kirli oyuna karşı "Devletimizin Yanındayız!" etiketi altında birleşti ve destek paylaşımlarında bulundu.
24.11.2021 00:11
- Son Güncelleme: 24.11.2021 01:03