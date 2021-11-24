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Kirli odaklar ne yapsa boş! 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı'na dev destek: "Devletimizin Yanındayız"

Başkan Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı konuşmasında "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" ilan etmesinin hemen ardından ekonomiyle ilgili spekülasyon peşinde koşan küresel faiz lobisi, işbirlikçi mandacı iktisatçılar, bazı kirli odaklar ve muhalefet ,operasyona girişerek Türkiye'de panik havası yaratmaya yeltendi. Sosyal medya kullanıcıları kirli oyuna karşı "Devletimizin Yanındayız!" etiketi altında birleşti ve destek paylaşımlarında bulundu.

takvim.com.tr
Özel haber
24.11.2021 00:11 - Son Güncelleme: 24.11.2021 01:03
Kirli odakların oyununa gelmediler! Ekonomik Kurtuluş Savaşına dev destek: Devletimizin Yanındayız

Dünya genelinde yaşanan krizden Türk ekonomisi de etkilenirken dövizde yaşanan dalgalanmalara rağmen atılan adımlarla büyüme ve ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket izlendi.

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Kirli odakların oyununa gelmediler! Ekonomik Kurtuluş Savaşına dev destek: Devletimizin Yanındayız

Büyük kuruluşların revize üstüne revize yaptığı büyüme rakamlarını muhalefet ise görmezden geldi. Meselenin ekonomik olmadığı gerçeği büyüme ve ihracat rakamlarına yansırken siyasi baskı ve operasyonlarla döviz kuru spekülatif bir şekilde tırmandı.

Kirli odakların oyununa gelmediler! Ekonomik Kurtuluş Savaşına dev destek: Devletimizin Yanındayız

Küresel faiz lobisi ve içerideki mandacı işbirlikçileri ise bu süreci kirli algı operasyonlarına soyundu.

Kirli odakların oyununa gelmediler! Ekonomik Kurtuluş Savaşına dev destek: Devletimizin Yanındayız

"EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısı sonrası bu gerçeğe dikkat çekerek meseleyi 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' olarak niteledi.

Kirli odakların oyununa gelmediler! Ekonomik Kurtuluş Savaşına dev destek: Devletimizin Yanındayız

Konuya ilişkin uzun bir konuşma yapan Erdoğan, Amerika'dan Avrupa'ya Çin'e kadar örnekler vererek faiz baronlarının içerideki tetikçilerine de, "Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için itibar etmiyoruz." ifadeleriyle gereken mesajı verdi.

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