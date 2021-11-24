Kirli odaklar ne yapsa boş! 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı'na dev destek: "Devletimizin Yanındayız"

Büyük kuruluşların revize üstüne revize yaptığı büyüme rakamlarını muhalefet ise görmezden geldi. Meselenin ekonomik olmadığı gerçeği büyüme ve ihracat rakamlarına yansırken siyasi baskı ve operasyonlarla döviz kuru spekülatif bir şekilde tırmandı.



