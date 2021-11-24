Cezaevi açık görüşleri başlayacak mı? Açık görüşler ne zaman başlayacak 2021? Mahkum yakınları son dakika müjdeli haber!

Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde uzun süredir açık görüşler yapılmıyordu. Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren son dakika açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bilim Kurulu'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda cezaevlerinde açık görüşlerin yeniden başlayacağı bildirildi. Peki, Açık görüşler ne zaman başlayacak 2021? İşte o tarih...
Bilim Kurulu ardından yapılan yazılı açıklamada, ''Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır.'' ifadesi yer almıştı. Açıklamanın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konu hakkında detayı paylaştı.
AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açık görüşler hakkında, ''Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak.'' dedi.
14 Mart 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki tüm açık ve kapalı görüşler, aile odasının kullanımı, diğer koğuşlarla yapılan faaliyetler ile nakilleri durdurulmuştu.