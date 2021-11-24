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    • 25.11.2021 06:41
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    Cezaevi açık görüşleri başlayacak mı? Açık görüşler ne zaman başlayacak 2021? Mahkum yakınları son dakika müjdeli haber!

    Açık görüşlerle ilgili son dakika gelişmeler mahkum yakınları tarafından sıklıkla takip ediliyor. Koronavirüs için alınan önlemler nedeniyle cezaevlerinde açık ziyaretçi görüşleri kaldırılmıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açık görüşlerle ilgili son dakika açıklama geldi. Cezaevlerinde tutukluluk hali devam eden binlerce mahkum yakınını sevindiren müjdeyi verdi. Bakan Gül, açık görüşlerin uzun aranın ardından yeniden başlatılacağını duyurdu. Peki, açık görüşler ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde açık görüşler başlıyor mu? İşte açıklamanın detayları...

    takvim.com.tr
    Açık görüşler ne zaman başlayacak 2021? Mahkum yakınları son dakika müjdeli haber!

    Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde uzun süredir açık görüşler yapılmıyordu. Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren son dakika açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bilim Kurulu'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda cezaevlerinde açık görüşlerin yeniden başlayacağı bildirildi. Peki, Açık görüşler ne zaman başlayacak 2021? İşte o tarih...

    Bilim Kurulu ardından yapılan yazılı açıklamada, ''Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır.'' ifadesi yer almıştı. Açıklamanın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konu hakkında detayı paylaştı.

    AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açık görüşler hakkında, ''Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak.'' dedi.

    14 Mart 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki tüm açık ve kapalı görüşler, aile odasının kullanımı, diğer koğuşlarla yapılan faaliyetler ile nakilleri durdurulmuştu.

        AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

        Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle teklife ihdas edilen maddeyle "COVID-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

        Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

        Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikle kanunda yer verilen cezalardan birini gerektiren suçtan dolayı hakkında kamu davası açılmış olması halinde, avukatlığa alınma isteği hakkındaki kararın, bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilecek.

        TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Adan, birleşimi 24 Kasım Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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        Haberler Güncel Cezaevi açık görüşleri başlayacak mı? Açık görüşler ne zaman başlayacak 2021? Mahkum yakınları son dakika müjdeli haber!
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