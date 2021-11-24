Öztürk Yılmaz CHP'nin '14'üncü kat'ını işaret etti: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı

HERŞEY 14'ÜNCÜ KATTA DÖNÜYOR: 15 TEMMUZ'U BİLİYORLARDI

Üç şeye itiraz ettim, partinin iyice raydan çıkması, giderek iktidar alternatifi olmaktan çıkması, FETÖ ağzıyla konuşması ve orada hakimiyet kurması. 'FETÖ'cüleri ihraç et, bunları ihraç etmezsen seninle çalışmayacağım' dedim. Başından beri uyardım onu. CHP'de 14'üncü kat var. Her şey orada dönüyor. Ben darbeyi (15 Temmuz'daki girişim) daha önceden bildiklerini düşünüyorum."