Öztürk Yılmaz CHP'nin '14'üncü kat'ını işaret etti: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı

CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, eski partisi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bomba açıklamalar yaptı.
FETÖ'nün kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimi öncesi CHP'nin haberdar olduğunu iddia eden Yılmaz, Genel Merkez'deki 14'üncü katı işaret etti.
14'ÜNCÜ KAT VURGUSU: "CHP 15 TEMMUZ DARBESİNİ ÖNCEDEN BİLİYORDU"
TVNET'te bir programa katılan ve "CHP'nin en üst düzey sıralarında yer aldınız. Ne gördünüz? Neden ayrılma kararı aldınız?" sorusuna yanıt veren Yılmaz çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:
"Koyun olmayı reddeden bir insanım. ODTÜ mezunuyum ve yanlış gördüğüm şeye alet olmam. Kemal Kılıçdaroğlu,CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirmişler. Ben 'neden iktidar olamıyoruz' diye sorduğumda cevap alamıyorsun. CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı tırıvırı bir makamdır.