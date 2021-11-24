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    • 25.11.2021 00:32
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    • 25.11.2021 01:26
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    Öztürk Yılmaz CHP'nin '14'üncü kat'ını işaret etti: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı

    Son dakika haberleri... CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, eski partisi CHP'ye ilişkin bomba açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Yılmaz, "CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirdi." dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dikkat çekici bir açıklama yapan Yılmaz, CHP'de 14'üncü kat olduğunu ve gizli görüşmelerin burada yürütüldüğünü ifade ederek "CHP yönetimi 15 Temmuz'u önceden biliyordu" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    15 Temmuz’u önceden biliyorlardı

    CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, eski partisi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bomba açıklamalar yaptı.

    FETÖ'nün kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimi öncesi CHP'nin haberdar olduğunu iddia eden Yılmaz, Genel Merkez'deki 14'üncü katı işaret etti.

    14'ÜNCÜ KAT VURGUSU: "CHP 15 TEMMUZ DARBESİNİ ÖNCEDEN BİLİYORDU"
    TVNET'te bir programa katılan ve "CHP'nin en üst düzey sıralarında yer aldınız. Ne gördünüz? Neden ayrılma kararı aldınız?" sorusuna yanıt veren Yılmaz çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Koyun olmayı reddeden bir insanım. ODTÜ mezunuyum ve yanlış gördüğüm şeye alet olmam. Kemal Kılıçdaroğlu,CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirmişler. Ben 'neden iktidar olamıyoruz' diye sorduğumda cevap alamıyorsun. CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı tırıvırı bir makamdır.

        HERŞEY 14'ÜNCÜ KATTA DÖNÜYOR: 15 TEMMUZ'U BİLİYORLARDI
        Üç şeye itiraz ettim, partinin iyice raydan çıkması, giderek iktidar alternatifi olmaktan çıkması, FETÖ ağzıyla konuşması ve orada hakimiyet kurması. 'FETÖ'cüleri ihraç et, bunları ihraç etmezsen seninle çalışmayacağım' dedim. Başından beri uyardım onu. CHP'de 14'üncü kat var. Her şey orada dönüyor. Ben darbeyi (15 Temmuz'daki girişim) daha önceden bildiklerini düşünüyorum."

        KILIÇDAROĞLU'NUN 15 TEMMUZ YALANI
        Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz yalanı da akıllara geldi. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti. Halk hainlere karşı dururken Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi Türkiye hafızasına kazınmıştı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay hafızamızı sınayan bir açıklamada bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı mücadele verdiğini iddia etti.
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