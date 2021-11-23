Ekonomi üzerinden devlete darbe girişimi! Gezi Parkı piyonları bu sefer de döviz kurunu bahane ederek sokaklara çıktı

Türkiye'de ekonomik kurdaki dalgalanmalarını fırsat bilip kargaşa ve ayaklanma ile darbe girişiminde bulunmak isteyenler oyunlarını tekrar sahneye koydu. A Haber ekranlarında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Ak parti Tanıtım ve Medya Başkanı Emre Cemil Ayvalı, Hukuçu Mete Han Özkan ve Siyaset Bilimci Onur Erim ekonomi üzerinden devlete darbe girişimi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundular.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ VESAYET YAPILARINDAN BİRİSİ EKONOMİDİR!

Türkiye'ye ekonomi üzerinden yapılmak istenen darbe girişimi hakkında gerçekleştirilen programda 'Türkiye ekonomisi nasıl ve nereden saldırı altında?' sorusuna Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür " Türkiye'nin kısır bir döngüden çıkamadığını görüyorum ben, 58'i yaşamadım ama 69'dan itibaren Türkiye'nin yaşadığı hem siyasi hem de ekonomik kuşatmaları ya da krizleri sıkıntıları yaşayarak bugünlere geldik. 1958'de Menderes bu şekilde faiz ve döviz sarmalına girmişti ve dolar 1 günde 3 katına girmişti. 3 liradan 9 liraya çıkmıştı ve ciddi bir kuşatma vardı. Sonradan fark ediliyor ki bu kuşatmanın arkasında küresel güçler var. ABD var çok açık. ABD'deki yayın organlarına bakıyorsunuz hani çok klasiktir 1960 darbesinde ABD yok diye bilinir ama tam tersi ABD var. Çünkü rahmetli Menderes para bulmaya çalışırken ABD başka taleplerle geliyor, yani zorlamaya çalışıyor. Menderes biraz Rusya'ya yönelince başlıyor ekonomik sıkıntılar başlamaya. Aynı benzer şeyler 69'da Mendereste gördük, 79'da Özal'da görüyoruz. Arkasından da bir darbe geliyor 12 Eylül." şeklinde cevap verdi.