Ekonomi üzerinden devlete darbe girişimi! Gezi Parkı piyonları bu sefer de döviz kurunu bahane ederek sokaklara çıktı

Türkiye'de ekonomik kurdaki dalgalanmalarını fırsat bilip kargaşa ve ayaklanma ile darbe girişiminde bulunmak isteyenler oyunlarını tekrar sahneye koydu. A Haber ekranlarında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Ak parti Tanıtım ve Medya Başkanı Emre Cemil Ayvalı, Hukuçu Mete Han Özkan ve Siyaset Bilimci Onur Erim ekonomi üzerinden devlete darbe girişimi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundular.
TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ VESAYET YAPILARINDAN BİRİSİ EKONOMİDİR!
Türkiye'ye ekonomi üzerinden yapılmak istenen darbe girişimi hakkında gerçekleştirilen programda 'Türkiye ekonomisi nasıl ve nereden saldırı altında?' sorusuna Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür " Türkiye'nin kısır bir döngüden çıkamadığını görüyorum ben, 58'i yaşamadım ama 69'dan itibaren Türkiye'nin yaşadığı hem siyasi hem de ekonomik kuşatmaları ya da krizleri sıkıntıları yaşayarak bugünlere geldik. 1958'de Menderes bu şekilde faiz ve döviz sarmalına girmişti ve dolar 1 günde 3 katına girmişti. 3 liradan 9 liraya çıkmıştı ve ciddi bir kuşatma vardı. Sonradan fark ediliyor ki bu kuşatmanın arkasında küresel güçler var. ABD var çok açık. ABD'deki yayın organlarına bakıyorsunuz hani çok klasiktir 1960 darbesinde ABD yok diye bilinir ama tam tersi ABD var. Çünkü rahmetli Menderes para bulmaya çalışırken ABD başka taleplerle geliyor, yani zorlamaya çalışıyor. Menderes biraz Rusya'ya yönelince başlıyor ekonomik sıkıntılar başlamaya. Aynı benzer şeyler 69'da Mendereste gördük, 79'da Özal'da görüyoruz. Arkasından da bir darbe geliyor 12 Eylül." şeklinde cevap verdi.
Sözlerine devam eden Övür "Başkan Erdoğan'ın konuşmasının altını çizeyim. Biz nasıl teröre karşı mücadele ettiysek, darbelere karşı mücadele ettiysek, vesayet rejimine karşı, uluslararası komplolara karşı ya da kuşatmalara karşı mücadele ettiysek şimdide diyor, ekonomiye karşı, evet belki de Türkiye'nin önemli vesayet yapılanlarından biri ekonomi." İfadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ KONUM BİR ÇOK ÇEVREYİ RAHATSIZ ETTİ
Türkiye'nin son dönemde önce bölgesinde terörle ilgili mücadelesinde önce oyun bozucu olması daha sonra oyuncu kurucu pozisyonuna gelmesi birçok çevrede büyük ölçüde rahatsızlık oluşturdu. Türkiye'ye 'Bağımlılık tuzağı' kurmak isteyenlerle ilgili konuşan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı " Her şeyden önce Türkiye Recep Tayyip Erdoğan döneminde, önce bölgesinde oyun bozucu ardından oyun kurucu konuma gelmişti, bu birçok çevreyi rahatsız etmişti. İşte Sayın Menderes, Sayın Özal, Sayın Erbakan'ın çıkışları tam bağımsız Türkiye mücadeleleri söz konusu olmuştu, ama bunun tam anlamıyla vücut bulması idealden çıkıp artık somut bir çıktıya dönüşmesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde oldu." şeklinde değerlendirmede bulundu.