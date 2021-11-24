Eski istihbaratçı Enver Altaylı, FETÖ'cü Mustafa Özcan ve CIA ajanı aynı karede! (Güncel haberler)

FETÖ üyeliği ile casusluk suçundan yargılandığı davada 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın, örgütün 2. adamı olan ve Türkiye imamı firari Mustafa Özcan, eski CIA ajanı Ruzi Nazar ile bazı istihbaratçılarla çektirdiği fotoğraflar bilirkişi raporunda yer aldı.



'MAHVOLDUK' DEMEK FELAKET TELLALLIĞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümetin izlediği ekonomi politikasının doğru olduğunu söyledi. "Bittik, tükendik, yandık, mahvolduk' demek felaket tellallığıdır" dedi. Seçimin 2023 Haziran'da yapılacağını ifade etti.

HDP'Lİ 13 VEKİLİN FEZLEKESİ TBMM'DE

HDP'LI 13 vekil hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri, TBMM Başkanlığı'na ulaştı. İşte o vekiller: Pervin Buldan, Murat Sarısaç, Sıdık Taş, Berdan Öztürk, Alican Önlü, Ömer Öcalan, Remziye Tosun, Sezai Temelli, Dersim Dağ, İmam Taşçıer, Feleknas Uca, Fatma Kurtulan, Salihe Aydeniz...

TANJU ÖZCAN'A IRKÇILIK TEPKİSİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ırkçı uygulamalarına tepki gösterdi. Sosyal medyadan "CHP'li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış" dedi.