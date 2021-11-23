MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:
Tarihi misyonumuzla vizyon enginliğinin takipçisi olduk. Neyi hedeflediysek ülkemiz için istedik. Mevzu bahis Türk milleti olursa ilerlememizin sınırı olamaz. Bir millete mensup olmak başkadır, yürekli bir şekilde savunmak başkadır.
55 ilimizi ziyaret ettik. Gittiğimiz her ilde coşku ile karşılandık. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüne kadar hızımızı arttıracağız.
Kim Türk millerimizin hasmı ise bizimde hasmımızdır. Partimiz bir gönül çemberidir. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacak Türkiye sevdalıları hep var olacaktır.
ÖĞRETMENLER BİR ÜLKENİN KALKINMASINDA BAŞ ROLDEDİR
Yarın 24 Kasım öğretmenler günün kutlayacağız, muhterem hizmetlerini anacağız. Beklentilerini sırasıyla karşılamak durumundayız. Eğitimin amacı bireyin kendini gerçekleştirmesi, kendine ve topluma faydalı olmasıdır. Öğretmenler bir ülkenin kalkınmasında baş roldedir. Sorunsuz öğretmen sorunsuz eğitim demektir.
Atanamayan öğretmen sorununa neşter vurulmalı bu sorun ortadan kaldırılmalıdır.
ZİLLET İTTİFAKI HER TÜRLÜ TEFRİKADAN ÖZEL BİR HAZ ALMAKTADIR
Doğru bildiklerimiz, birileri güceniyor diye söylemekten çekinmeyeceğiz. Yeter ki milletimizin iradesi ye düşürülmesin. Türk siyasetini saran bir ilkesizlik vardır, kuşkusuz bu zillet ittifakıdır. Zillet ittifakı her türlü tefrikadan özel bir haz almaktadır.
KILIÇDAROĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
Kılıçdaroğlu Yunan gazetesine demeç vermiş yine çuvallamıştır. Terörle mücadeleye hayır diyen yozlaşmış bir zihniyetin savaşla kastettiği nedir. Mavi Vatan'daki dik duruşumuz uykularını mı kaçırmıştır.