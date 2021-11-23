ZİLLET İTTİFAKI HER TÜRLÜ TEFRİKADAN ÖZEL BİR HAZ ALMAKTADIR

Doğru bildiklerimiz, birileri güceniyor diye söylemekten çekinmeyeceğiz. Yeter ki milletimizin iradesi ye düşürülmesin. Türk siyasetini saran bir ilkesizlik vardır, kuşkusuz bu zillet ittifakıdır. Zillet ittifakı her türlü tefrikadan özel bir haz almaktadır.

KILIÇDAROĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Kılıçdaroğlu Yunan gazetesine demeç vermiş yine çuvallamıştır. Terörle mücadeleye hayır diyen yozlaşmış bir zihniyetin savaşla kastettiği nedir. Mavi Vatan'daki dik duruşumuz uykularını mı kaçırmıştır.