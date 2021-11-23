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    • Güncel
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    • 23.11.2021 21:20
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, 23 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi.

    "ELLERİMİZİ SIK SIK YIKAYALIM"
    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

    22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu
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