Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu





Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi.



"ELLERİMİZİ SIK SIK YIKAYALIM"

Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.