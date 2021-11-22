Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu





Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.



AŞINIZI ZAMANINDA OLUN!

Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun" ifadelerini kullandı.