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    • 22.11.2021 20:56
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

    AŞINIZI ZAMANINDA OLUN!
    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun" ifadelerini kullandı.

    21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                11 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu
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