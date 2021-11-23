Açık lise sınavları online mı yüzyüze mi olacak? MEB 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci Açık lise sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği AÖL sınavları için tarihler belli oldu ve 2021-2022 dönemi Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavlarına az bir zaman kala online mı yoksa yüzyüze mi olacağı merak edildi. Koronavirüs salgınından dolayı nasıl düzenleneceğinin merak edilmesinin yanı sıra sınav giriş yerlerinin da açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki AÖL sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı mı?
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.
İşte merak edilenler;
AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2021-2022 1. dönem AÖL sınav giriş yerleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü açıklanacak. Açık lise öğrencileri, AÖL'ün öğrenci girişi sistemi üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecek.