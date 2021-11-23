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    • 24.11.2021 09:53
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    Açık lise sınavları online mı yüzyüze mi olacak? MEB 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

    Açık lise sınavları ne zaman? MEB 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları online mi yüzyüze mi olacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açıktan lise okuyan öğrenciler sınavlara hangi tairihlerde gireceğini, sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını, sınav merkezlerinde mi yoksa evden mi sınava katılacağını merak ederek araştırıyor. İşte AÖL sınavlarına dair tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Açık lise sınavları online mı yüzyüze mi olacak?

    Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci Açık lise sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği AÖL sınavları için tarihler belli oldu ve 2021-2022 dönemi Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavlarına az bir zaman kala online mı yoksa yüzyüze mi olacağı merak edildi. Koronavirüs salgınından dolayı nasıl düzenleneceğinin merak edilmesinin yanı sıra sınav giriş yerlerinin da açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki AÖL sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı mı?

    AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

    İşte merak edilenler;

    AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    2021-2022 1. dönem AÖL sınav giriş yerleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü açıklanacak. Açık lise öğrencileri, AÖL'ün öğrenci girişi sistemi üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecek.

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

        * 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

        * 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

        * Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

        * Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

        Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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