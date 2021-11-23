Kırgızistan'da yakalanıp getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı mahkeme salonunda Fetullah Gülen'i böyle savundu!

MİT'in operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında . 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İtirafçı olan İnandı hakkında hazırlanan iddianame Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Hakim karşısına çıkan İnandı, psikolojik sorunlar yaşadığı için tam bir savunma yapamayacağını söyledi.

Hakimin "Darbe olduğunda da bu şekil ağladın mı?" sorusuna "Evet ağladım. Çünkü darbe emrinin Fetullah Gülen tarafından verildiğine inanmıyorum" cevabını verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, tanıklardan İshak T. ve Önder Ö. ise Kırgızistan'da bulundukları sürelerde Orhan İnandı'yı ismen bildiklerini fakat yüz yüze çok az gördüklerini ifade ederek, İnandı'nın FETÖ'nün Kırgızistan imamı olarak görev yaptığını bildiklerini kaydettiler.