Öğretmenlik meslek kanunu ne zaman çıkacak? Öğretmenlik meslek kanunu nedir?

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tüm öğretmenlerimize, şahsım, eşim ve milletim adına minnetlerimi sunuyorum. Kıymetli hocalarım şüphesiz hayatta her meslek önemlidir, saygıdeğerdir ancak pek az öğretmenlik kadar insanda derin izler bırakır. Hepimizin hayatına dokunan, yol gösteren bir öğretmenimiz vardır. Bugün hangi konumda olursak olalım her birimiz üzerimizde hakkı olan bu hocalarımızı sevgi ve saygı ile hatırlıyoruz.

Göreve geldiğimizde en önemli mesele alt yapı eksikliğini gidererek okullarımızı çok ileri standartlara kavuşturmaktı, hamdolsun kavuşturduk. Ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık. Mevcut öğretmen sayımızın yüzde 73'ü bizim dönemimizde atandı.

Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak her sene başında yaşanan kargaşanın önüne geçtik, ailelerimizi büyük bir dertten kurtardık. Mesleki eğitimi çok daha cazip hale getirdik.