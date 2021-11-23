24 Kasım Öğretmenler Günü için güzel sözler, anlamlı resimli mesajlar! Öğretmen Günü mesajları, sözleri, şiirleri!

ÖĞRETMEN GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ, ŞİİRLERİ!

Bize büyük hayaller kurmak için tüm nedenleri ve bunu başarmak için tüm kaynakları verdiniz. Sen hayatımızda bir nimettin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

Sevgili öğretmenim, çok iyi bir danışman ve rehber oldunuz ve kariyerimi iyi şekillendirdiniz. Çabalarınız için teşekkür ederim ve umarım diğerleri için de mükemmel bir danışman olursunuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"

"Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim."

"Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır".

"İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir"

"Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir."

Ulu Önder Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Ülkenin geleceği için en önemli meslek öğretmenliktir. Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!

İlim ve irfan yolunun ışığı olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

Hayatımıza anlam katan tüm Öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.