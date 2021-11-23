24 Kasım Öğretmenler Günü için güzel sözler, anlamlı resimli mesajlar! Öğretmen Günü mesajları, sözleri, şiirleri!

Öğretmen Günü mesajları, sözleri, şiirleri milyonlarca kişi tarafından arama motorları üzerinden araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmen yakını olan kişiler sevdiklerini mutlu etmek adına en güzel Öğretmen Günü mesajları, sözleri, şiirlerini mesajlaşma uygulaması üzerinden ya da sosyal medya paylaşımıyla göndermek istiyor. Bu doğrultuda hazırladığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü için güzel sözler, anlamlı resimli mesajlar haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor. İşte en güzel mesajlar ve şiirler
ÖĞRETMEN GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ, ŞİİRLERİ!
Bize büyük hayaller kurmak için tüm nedenleri ve bunu başarmak için tüm kaynakları verdiniz. Sen hayatımızda bir nimettin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!
Sevgili öğretmenim, çok iyi bir danışman ve rehber oldunuz ve kariyerimi iyi şekillendirdiniz. Çabalarınız için teşekkür ederim ve umarım diğerleri için de mükemmel bir danışman olursunuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"
"Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim."
"Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır".
"İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir"
"Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir."
Ulu Önder Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Ülkenin geleceği için en önemli meslek öğretmenliktir. Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!
İlim ve irfan yolunun ışığı olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.
Hayatımıza anlam katan tüm Öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.
Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.
Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun
Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun
BAŞÖĞRETMEN
Atatürk benim,
Başöğretmenim,
Ne öğrendimse,
Ondan öğrendim.
Yenilikleri,
Hep o düşünmüş,
Milleti için,
Ağlamış, gülmüş.
Çocuk kalbimle,
İlk onu sevdim,
Atatürk benim,
Başöğretmenimdir.
Tarık ORHAN