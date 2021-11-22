Mehmetçik'ten kış temizliği! Bitlis kırsalında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi





3 HAİN DAHA...

Operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

Teröristler ile birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirildi.