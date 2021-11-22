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    • 22.11.2021 18:14
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    • 22.11.2021 18:22
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    Mehmetçik'ten kış temizliği! Bitlis kırsalında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildini duyurdu.

    Mehmetçik’ten kış temizliği! 3 PKK’lı daha...

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun bu sabah başladığını duyurmuştu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında Bitlis'in Şeyh Habib kırsalında, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



    Operasyona J-İHA ile Hava Kuvvetleri de destek verdi.



    3 HAİN DAHA...
    Operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

    Teröristler ile birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirildi.



        Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.

        EREN KIŞ-7
        Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

        Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde "EREN KIŞ-7 (SARPKAYA) ŞEHİT JANDAMA TEĞMEN BAKİ KOÇAK OPERASYONU" başlatıldı.



        Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.

        Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

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