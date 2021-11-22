Mehmetçik'ten kış temizliği! Bitlis kırsalında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun bu sabah başladığını duyurmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında Bitlis'in Şeyh Habib kırsalında, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyona J-İHA ile Hava Kuvvetleri de destek verdi.
3 HAİN DAHA...
Operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.
Teröristler ile birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirildi.