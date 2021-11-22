22 Kasım Kabine Toplantısı kararları! 2022 asgari ücret zammı kaç TL, vergi kesintisi olacak mı? 50+1 seçim sistemi nedir? Yerli aşı, koronavirüs tedbirleri...

22 Kasım Kabine Toplantısı kararları hakkında aramalar hız kazandı. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlar alınan kararları merak edip arama motorlarında araştırmaya başladı. Bugün gündem başlıklarında; 2022 asgari ücret zammı, Merkez Bankası faiz indirimi, 50+1 seçim sistemi gibi önemli konular masada olacak. Peki, 22 Kasım Kabine Toplantısı sonuçları nedir? Kabine Toplantısı kararları neler? 50+1 seçim sistemi nedir? İşte merak edilenler...
Türkiye'de tüm vatandaşların gözü 22 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de bir araya gelecek Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem değerlendirilecek.
2 hafta sonra bir araya gelecek olan Kabine Toplantısı'nda, son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği başarı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masadaki konular arasında bulunacak.
50+1 ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK
Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Başkan Erdoğan, 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında Kabine üyelerini bilgilendirecek.