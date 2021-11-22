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    • 22.11.2021 07:44
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    22 Kasım Kabine Toplantısı kararları! 2022 asgari ücret zammı kaç TL, vergi kesintisi olacak mı? 50+1 seçim sistemi nedir? Yerli aşı, koronavirüs tedbirleri...

    Tüm Türkiye bugün yapılacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak sonuçları merak ediyor. Bugün ele alınacak gündem başlıklarında, 2022 asgari ücret zammı, Merkez Bankası'nın faiz indirimi, Seçimde yüzde 50+1 sistemi, koronavirüste son durum gibi kapsamlı konular masada olacak. 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayında asgari ücret pazarlığı görüşmeleri başlayacak. Toplantı öncesinde son kez Kabine'de asgari ücret konusu değerlendirilecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formülün yer alacağı bildirildi. Peki, 22 Kasım Kabine Toplantısı kararları nedir? 2022 asgari ücret zammı kaç TL olacak? 50+1 seçim sistemi nedir? İşte tüm gelişmeler...

    takvim.com.tr
    22 Kasım Kabine Toplantısı kararları! 2022 asgari ücret zammı kaç TL, vergi kesintisi olacak mı?

    22 Kasım Kabine Toplantısı kararları hakkında aramalar hız kazandı. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlar alınan kararları merak edip arama motorlarında araştırmaya başladı. Bugün gündem başlıklarında; 2022 asgari ücret zammı, Merkez Bankası faiz indirimi, 50+1 seçim sistemi gibi önemli konular masada olacak. Peki, 22 Kasım Kabine Toplantısı sonuçları nedir? Kabine Toplantısı kararları neler? 50+1 seçim sistemi nedir? İşte merak edilenler...

    Türkiye'de tüm vatandaşların gözü 22 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de bir araya gelecek Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem değerlendirilecek.

    2 hafta sonra bir araya gelecek olan Kabine Toplantısı'nda, son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği başarı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masadaki konular arasında bulunacak.

    50+1 ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK
    Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Başkan Erdoğan, 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında Kabine üyelerini bilgilendirecek.

        ABD İLE KRİTİK TEMAS
        Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

        F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak, iade sürecinin yol haritası görüşülecek.

        FAİZ İNDİRİMİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRİLECEK

        Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararı da değerlendirilecek. Ayrıca, 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formülün olacağı da aktarıldı.

        SENDİKALARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak. Çalışan kesimin temsilcisi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde izlenecek yol haritasını görüştü.

        Sendika genel başkanlarının katılımıyla yapılan üçlü zirvede temel alınacak ilkeler konusunda teknik düzeyde çalışmalar yapılmasını kararlaştırdı.

        4 KİŞİLİK AİLE ESAS ALINMALI

        Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş'in çağrısı üzerine geçen çarşamba günü 3 konfederasyon olarak toplantı yaptıklarını ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinde iş birliği kararı aldıklarını söyledi.

        Bu iş birliğinin bir dizi ilke etrafında yapılacağını ve bu ilkeleri belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Arslan, "Belirlediğimiz ilkeler etrafında asgari ücretin ortaya çıkması için çaba sarf edeceğiz. Rakamları değil, ilkeleri esas alarak bu mücadeleyi başlatmamız gerekiyor.

        Bu komisyonun hem yapısı hem temsil edilen kesimler, kapsamı ve kapsayıcılığının yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tek kişilik bir işçiyi değil, 4 kişilik bir aileyi esas almalı" dedi.

            ÜCRETLİNİN VERGİ DİLİMİ %10'DAN BAŞLATILSIN

            İşletmelere, işverenlere geçmiş yıllardan bu tarafa yapılan teşviklerin artık işçiler için de getirilmesini istediklerini söyleyen Arslan, "Özellikle sosyal güvenlik primlerinin bir bölümünün Hazine tarafından karşılanıp işçilerin daha fazla ücret alması sağlanmalıdır. İşçilerin asgari ücret miktarındaki bütün gelirleri vergi dışı bırakılmalıdır.

            Ücretlilerin vergi dilimi yüzde 10'dan başlatılmalıdır" dedi. Bütün bu yaklaşımlarla asgari ücreti belirleyen temel kriterleri oluşturmaları gerektiğini vurgulayan Arslan, "Asgari ücretin herkesi ikna edici, bağımsız bilim insanlarının da katıldığı bir yöntemle ortaya çıkacak istatistiki verilerle belirlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

            DÖRT TOPLANTI BEKLENİYOR

            İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek. Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

            KORONAVİRÜSLE MÜCADELE VE YERLİ AŞIDAKİ SON DURUM MASADA

            Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdüren koronavirüs salgınına yönelik son durum da masada olacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.
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            Haberler Güncel 22 Kasım Kabine Toplantısı kararları! 2022 asgari ücret zammı kaç TL, vergi kesintisi olacak mı? 50+1 seçim sistemi nedir? Yerli aşı, koronavirüs tedbirleri...
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