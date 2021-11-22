22 Kasım Kabine Toplantısı kararları! 2022 asgari ücret zammı kaç TL, vergi kesintisi olacak mı? 50+1 seçim sistemi nedir? Yerli aşı, koronavirüs tedbirleri...

4 KİŞİLİK AİLE ESAS ALINMALI



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş'in çağrısı üzerine geçen çarşamba günü 3 konfederasyon olarak toplantı yaptıklarını ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinde iş birliği kararı aldıklarını söyledi.

Bu iş birliğinin bir dizi ilke etrafında yapılacağını ve bu ilkeleri belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Arslan, "Belirlediğimiz ilkeler etrafında asgari ücretin ortaya çıkması için çaba sarf edeceğiz. Rakamları değil, ilkeleri esas alarak bu mücadeleyi başlatmamız gerekiyor.

Bu komisyonun hem yapısı hem temsil edilen kesimler, kapsamı ve kapsayıcılığının yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tek kişilik bir işçiyi değil, 4 kişilik bir aileyi esas almalı" dedi.