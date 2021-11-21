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    • 21.11.2021 19:40
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, 21 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

    AŞI ÇAĞRISI
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir" ifadelerini kullandı.

    20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu
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