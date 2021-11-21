Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

AŞI ÇAĞRISI

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir" ifadelerini kullandı.