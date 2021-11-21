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    • 22.11.2021 10:06
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    • 22.11.2021 10:06
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    Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastikleri hangi tarihte takılır? 2021 kış lastiği takmama cezası kaç TL?

    Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? 2021 kış lastiği uygulaması hangi tarihler arasında yapılacak? Takmama cezası ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülkemizde trafiğe çıkanların can ve mal güvenliği için takmakla zorunlu olduğu kış lastiği uygulaması her yıl belirlenen tarihler arasında yapılıyor. Havalar soğuyunca bu tarihleri hatırlamak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Kasım ayının sonları yaklaşırken kış aylarında trafiğe çıkan araçların takmakla yükümlü olduğu bu uygulamanın ne zaman yapıldığı ve bu tarihlerde takmayanların ne kadar ceza ödeyeceği gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2021 kış lastiği uygulaması hangi tarihler arasında yapılacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte detaylar…

    KIŞ LASTİK ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR 2021?

    Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

    Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

        Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

        KIŞ LASTİĞİ HUSUSİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU MU?

        Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

        Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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        Haberler Güncel Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastikleri hangi tarihte takılır? 2021 kış lastiği takmama cezası kaç TL?
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